Politológ Cirner: OĽaNO a Sme rodina majú zlú personálnu politiku a nemajú kádre

Premiér Eduard Heger navrhol prezidentke tri mená na posty odchádzajúcich ministrov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Na post ministra spravodlivosti navrhol predsedu Slovenskej advokátskej komory Viliama Karasa, na post šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana a za ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Všetci traja sú nestraníci.

VIDEO: Žiak: Noví ministri si s Matovičom len pošpinia meno

Žiak: Noví ministri si s Matovičom len pošpinia meno.

Čítajte viac Žiak pre Pravdu: Noví ministri si s Matovičom len pošpinia meno. Vydržia mesiac

Podľa Cirnera čas ukáže, ako sa budú odborní nominanti správať v úrade. „Samozrejme, môžu tam byť odborné aj morálne výhrady, aj od opozície sme počuli, že najmä nominant na ministra spravodlivosti Viliam Karas nevyhovuje časti politického spektra. V niektorých otázkach, ktoré preferovalo ministerstvo spravodlivosti počas pôsobenia Márie Kolíkovej, tam budú nejaké rozdiely, hlavne čo sa týka paragrafu 363 Trestného zákona,“ poukázal Cirner. Pri odborných nominantoch a nestraníkoch je podľa neho ten problém, že verejnosť nepozná ich politický výklad a nevie, ktorá strana za nimi stojí. Pri presadzovaní návrhov má posledné slovo politika. „Môžu to byť dobrí odborníci, manažéri a priniesť dobré riešenia, ale nakoniec zasadne koaličná rada a poslanci v parlamente budú o týchto veciach hlasovať. Keď príde nejaké politické a nie odborné riešenie, napríklad zo strany ministra financií, potom aj títo odborníci jednoducho nebudú mať silu svoje riešenia presadiť,“ podotkol Cirner.

Čítajte viac Takáč pre Pravdu: Protesty neorganizuje piata kolóna Ruska. Zafinancovať ich dokáže Smer

Minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič v nedeľu v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo povedal, že po odchode SaS nebudú vo vláde konflikty. Politológ si myslí, že je veľká šanca, že to tak naozaj bude. Poukázal na to, že v koalícii teraz pôjde v podstate o vládu dvoch strán, keďže strana Za ľudí je personálne zdecimovaná. Boris Kollár je podľa neho pragmatik, s ktorým sa Igor Matovič vždy vedel dohodnú, a Kollár zas vždy vedel presadzovať svoje požiadavky. „Myslím si, že tam nebudú spory, ako boli s Richardom Sulíkom, pretože tam nie je žiadna osobná averzia. Boris Kollár sa vie s Matovičom dohodnúť za zatvorenými dverami, takže nemali by sme byť svedkami takých predstavení, aké sme zažili s Matovičom a Sulíkom,“ myslí si Cirner.

Čítajte viac Káčer chcel byť ešte šťastný muž v domácnosti. Bude šéf diplomacie

Politológ očakáva, že SaS bude v parlamente hlasovať za odvolanie ministra financií Igora Matoviča, pokiaľ návrh predloží niektorá demokratická opozičná strana. Pre ďalšie fungovanie koalície bude podľa neho kľúčovým momentom hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. Čaká ju veľa rokovaní, aby našla konsenzus s opozíciou a získala hlasy na schválenie rozpočtu. Ak by sa to nepodarilo, išlo by sa do rozpočtového provizória, kde je veľmi malý manévrovací priestor na nové výdavky. „To by v podstate ohrozilo riešenie energetickej krízy a opatrení, ktoré chce predstaviť vláda do konca roka,“ uzavrel Cirner.

VIDEO: Takáč: Koalícia vydrží týždeň a prinesie chaos