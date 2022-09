Sprievod pri pôrode? Nie je to reality šou, upozorňuje gynekológ

V marci pritom musela poslankyňa Marcinková stiahnuť pozmeňovací zákon, ktorý by tehotným ženám garantoval pri pôrode sprievod partnera alebo inej blízkej osoby. Vtedy mali byť proti tri poslankyne. Monika Kavecká a Eva Horváthová z OĽaNO a Zuzana Šebová zo Sme rodina.

Zákon ráta aj s komplikáciami, pričom prítomnosť osôb môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. „Ženou určená osoba nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,“ obmedzuje sprievod zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júna 2024.

V normálnej spoločnosti zákon netreba

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňuje na nedostatky v starostlivosti o ženy-rodičky a ich deti, o ktorých hovoria aj občianske združenia žien, verejná ochrankyňa práv, či samotné pôrodné asistentky.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová priznáva, že pôrodnice na takéto podmienky nie sú stavané. „Ale ak budeme čakať, kým takto stavané budú, nikdy sa asi zmien nedočkáme. Aj malými a nenáročnými úpravami vieme ale pomôcť rodičom tak, aby boli pri pôrode spolu a spokojní,“ dodala.

Doplnila, že v normálnej spoločnosti by si žena nemusela doslova vynucovať prítomnosť blízkej osoby zákonom. „Malo by to byť súčasťou štandardov starostlivosti aj bez zákona. Bohužiaľ, situácia sa má tak, že ak to nebude ukotvené v zákone, ženy sa nedovolajú svojich práv inak. Zdravotnícki pracovníci či poskytovatelia v mnohých prípadoch a často bezdôvodne odmietali vytvoriť vhodné podmienky pre možnosti pobytu blízkej či sprevádzajúcej osoby v zdravotníckom zariadení – pôrodných sálach počas pôrodu rodičky, resp. to považovali za nadštandardnú starostlivosť a teda vyberali rôzne poplatky za túto „službu“,“ spresnila.

Podotkla, že v mnohých pôrodniciach sa k tejto zmene už dávno pristúpilo a funguje to bez problémov, no bohužiaľ sú aj také, ktoré tieto zmeny doteraz nezrealizovali, čo ženy vnímajú ako nedostatok.

„Paradoxne, malé pôrodnice už dokázali urobiť väčšie zmeny než tie veľké. Vo veľkých pôrodniciach, mohli by sme ich nazvať aj „veľkovýrobniach detí“, k tomu vôbec nepristúpili, pretože ich k tomu nič nenúti, majú dostatok pôrodov. Práve tu ženy na tento systém najviac doplácajú,“ upozornila. Napríklad nemajú súkromie alebo nemajú možnosť mať dieťa 24 hodín denne pri sebe.

„Tieto nemocnice by potrebovali veľkú zmenu, ale opäť je to o tom, že nemajú peniaze, nechcú, nevedia. Žena je po príchode do pôrodnice ešte stále často separovaná od svojho partnera, pre obmedzené kapacity. Partnera často zavolajú až na finále, keď už môže len sledovať vývoj situácie, nijako nie je nápomocný, iba sa prizerá,“ spresnila.

Taktiež upozorňuje, že sa stalo bežnou vecou, že počas pôrodu sa pri rodičke strieda až príliš vysoký počet odborníkov, o ktorých funkciách a menách sa rodička často nič nedozvie. „Práve z týchto dôvodov naše ženy odchádzajú rodiť do Rakúska či do Česka,“ dodala Lazorová.

Pôrod nie je reality šou

„Požiadavka, aby pri pôrode boli viaceré sprevádzajúce osoby, ktoré si vyberie rodička, je plne legitímna a súhlasíme s ňou,“ uviedol Vladimír Cupaník, riaditeľ gynekologicko-pôrodníckej nemocnice KOCH v Bratislave.

No priznáva, že v ich nemocnici sú priestory pôrodných boxov pre dve a viac sprevádzajúcich osôb pritesné. Vysvetlil, že budova sanatória je národná kultúrna pamiatka, kde museli pri rekonštrukcii dodržiavať požiadavky Krajského pamiatkového úradu a pôrodná sála je z toho dôvodu malá.

„Vec sme vyriešili tak, že rodička môže mať počas pôrodu pri sebe viacej osôb, ale musia sa vystriedať, čo viaceré rodičky aj akceptujú,“ dodal.

Nemocnica Poprad má pôrodnicu uspôsobenú tak, aby mohla byť prítomná jedna sprevádzajúca blízka osoba rodičky.

„Priestor pre ďalšie osoby nemáme, vytvorilo by to výrazne zvýšený tlak na organizáciu prevádzky a z toho vyplývajúce komplikácie,“ ozrejmil Marián Raučina, lekár poverený vedením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

„Podľa našich skúseností by mala rodičku sprevádzať blízka osoba, teda otec dieťaťa alebo partner. Najnevhodnejšia osoba po psychologickej stránke je matka rodičky. Tá rodičku vníma ako svoje trpiace dieťa, nie ako rodičku, a to spôsobuje najviac psychologických komplikácií,“ priblížil Raučina.

Doplnil, že akýkoľvek iný sprievod je nevhodný. „Nie sme reality šou, práve naopak, chceme zachovávať dôstojnosť a intímnu sféru tejto citlivej a krásnej životnej udalosti – majú sa zúčastňovať iba najbližší, ktorých sa to týka. Teda nastávajúca matka a otec,“ dodal.