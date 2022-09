Stančík pre Pravdu: Hlasovanie s ĽS NS roztriešti OĽaNO

Poslanec Andrej Stančík tvrdí, že ak by premiér Heger odvolal Matoviča proti jeho vôli, rozbil by tým hnutie OĽaNO. Súčasne verí, že opozícia podporí v parlamente koaličné návrhy na pomoc ľuďom. "Budeme určite pomáhať dôchodcom a skupinám ľudí, ktoré sú najdotknutejšie touto krízou," odpovedá Stančík.

Stančík sa pripravuje na najťažšiu schôdzu Národnej rady v tomto volebnom období

V utorok sa po prvýkrát stretne parlament po letných prázdninách, čo od tejto schôdze očakávate?

Bude to zrejme najťažšia schôdza za toto volebné obdobie, ale verím, že návrhy vlády, ktoré budú slúžiť ľuďom, opozícia aj napriek politikárčeniu podporí.

Medzi opozíciu radíte už aj stranu SaS?

Stále ich beriem ako opozíciu-neopozíciu, pretože dvakrát hlasovali za programové vyhlásenie vlády a máme veľa spoločných tém. Medzi poslancami prevládajú relatívne dobré vzťahy, takže verím, že budú konštruktívnou opozíciou a budú podporovať veci, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády či v pláne obnovy.

Národná rada bude musieť vymyslieť aj to, ako si poradí s otázkou krúžkovného. Pri nej sa spomína podpora od fašistov tak, ako to bolo pri prorodinnom balíčku naposledy. Myslíte si, že tento návrh prejde alebo to skôr rozdrobí OĽaNO?

Nemyslím si, že by bolo šťastné ťahať cez podporu ĽS NS, to by mohlo spôsobiť v hnutí veľký odpor a jeho rozdelenie.

Ako vidíte svoju budúcnosť v OĽaNO? Váš stranícky kolega Tomáš Šudík priznal, že o jeho budúcnosti v hnutí rozhodnú najbližšie mesiace.

Neviem povedať, čo bude o pol roka. Budú ma zaujímať podmienky tejto vlády, chcem o tom komunikovať s predsedníctvom. Čo sa týka mojej politickej budúcnosti, tak ja sa nikam tlačiť nebudem.

Poslanec za SaS Miroslav Žiak dáva tejto koalícii mesiac, ako to vnímate vy?

Ak strana SaS dáva tejto koalícii mesiac, tak bude trvať mesiac.

Igor Matovič vyhlásil, že ten, kto pôjde namiesto Sulíka na ministerstvo hospodárstva, bude samovrah – nemyslíte si, že takto odrádza odborníkov?

Verím, že človek, ktorý túto ponuku prijme, si uvedomuje zodpovednosť, ktorú za túto krajinu a za krízu ponesie.

Na Václavskom námestí v Prahe bola demonštrácia, kde zaznievali proputinovské naratívy a na pódiu bol prítomný zástupca ruských médií. O dva týždne sa obdobná demonštrácia chystá aj na Slovensku. Myslíte si, že sú tieto protesty organizované piatou kolónou?

Nie je žiadnym tajomstvom, že na Slovensku pôsobí dezinfoscéna. Sú tu silné vplyvové operácie Ruska, ktoré sa po vojne iba zintenzívnili a nie je tajomstvom, že časť opozičných politikov, buď vedome, alebo nevedome, prijíma rétoriku Kremľa a používa jeho argumenty. Namiesto toho, aby sa postavili na stranu Európskej únie, slobody a mieru.