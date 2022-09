Čaputová: Referendum o predčasných voľbách bude. Ústavný súd rozhodne, koľko bude mať otázok

„Takéto rozhodnutia nie sú jednoduché a je mi jasné, že vzhľadom na nespokojnosť s touto vládou mi to na obľúbenosti zrejme nepridá. Ale nad snahou zapáčiť sa ľuďom musí byť pri verejnej službe dôležitý rešpekt k Ústave SR. Pred nedávnom sme si pripomenuli jej 30 rokov a tento krok je len vyjadrenie rešpektu k nej,“ podotkla.

Spresnila, že sa obracia na jediný povolaný orgán na Slovensku, ktorý sa môže k Ústave SR vyjadrovať. „Prečo ten strach s posúdenia Ústavným súdom? Prečo ten hnev? Ústavou vytvorené kontrolné mechanizmy nie sú zlo, ktorému sa treba vyhnúť, ale nástroj ktorý nás má chrániť,“ pýta sa Čaputová. Dodala, že rozhodnutie súdu bude bezvýhradne rešpektovať. „Ústava ľudí chráni a nie je proti nim,“ vyhlásila.

„Ak budem môcť podľa Ústavného súdu vypísať referendum, a to by bolo platné, vláda by demisiu musela podať. No neznamenalo by to predčasné voľby. Stále by bol parlament v tom istom zložení,“ spresnila Čaputová. Prezidentka by následne mohla vymenovať novú vládu na pôdoryse toho istého parlamentu, alebo by vymenovala úradnícku vládu.

Čaputová upozornila, že konanie referenda nie je možné v dátume spojených komunálnych volieb. Voliť totiž budeme po prvý raz podľa nového zákona a vypísanie referenda sa nestíha podľa stanovených lehôt.

„Bez ohľadu na to, či by som žiadala Ústavný súd o posúdenie tej jednej otázky alebo nie, túto lehotu nebolo možné stihnúť. Petícia bola doručená neskoro,“ upozornila. Ústava dáva prezidentovi lehotu 30 dní na kontrolu a spočítanie hlasov. Prezidentka podotkla, že to stihla za 16 dní. Následne má 90 dní na vypísanie referenda. „Toto všetko sa má udiať do 120 dní od doručenia petície. Petičný výbor doručil hárky iba 66 dní pred konaním spojených volieb. Aj keby nám kontrola a počíta nie hlasov trvala jeden deň nebolo by možné referendum vyhlásiť na deň volieb,“ zdôraznila.

Ak chcel petičný výbor stihnúť termín spojených volieb, mal podľa prezidentky hárky doručiť skôr.

Čítajte viac Politológ Lenč: Referendum? To je len príprava na riadne voľby

Čaputová odmietla, že by chcela zmariť referendum, ako tvrdí opozícia. Po kontrole petičných hárkov bolo platných 381 960 podpisov.

„Vážení občania viem, že môžete byť veľmi nahnevaní na túto vládu. A v mnohých kritických postojoch s vami súhlasím. Napokon nedávno som sa vyjadrila, okrem iného aj vetou, že takto sa vládnuť nemá a nedá. Nech je váš alebo aj náš hnev akýkoľvek, nemôže nás viesť k tomu, aby sme ignorovali náš základný zákon štátu, našu Ústavu. Preto referendum vypíšem bez pochýb s otázkou číslo dva a je len a len na posúdení Ústavného súdu, či to bude referendum s oboma otázkami,“ skonštatovala hlava štátu.

Sama však predpokladá, že nastúpi vlna útokov, nevyberaného slovníka, vyhrážok a klamstiev. „Klamstiev o tom ako som zmarila referendum. Je to úplná hlúposť. Ak budem môcť vypísať referendum len s jednou otázkou, teda s otázkou číslo dva, tak to bude výsledkom neschopnosti toho, kto otázku číslo jedna zle naformuloval,“ zdôraznila Čaputová.

Čítajte viac Opozícia odovzdala prezidentke 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda. Chce predčasné voľby

Smer 24. augusta priniesol do Prezidentského paláca 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Jedna z otázok znie: Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? Druhá chce zaviesť možnosť parlamentu, aby si sám skrátil funkčné obdobie. Podľa politológa Jozefa Lenča však Smer len živí predvolebnú tému a predčasné voľby vlastne nechce.

Fico sa hnevá

Prezidentka môže podľa Fica „hľadať akékoľvek slová, môže hľadať právnické kľučky a vyhovárať sa ako malé dieťa, pravdu neprekryje“.

„Mohla vyhlásiť referendum vedúce k predčasným voľbám 29. októbra, v deň kedy sú komunálne a regionálne voľby. Petičné otázky poznala od polovičky júna a na overenie dostatočného počtu podpisov potrebovala krátku dobu. Neurobila to úmyselne, lebo vie, že referendum by v tento deň bolo úspešné,“ uviedol v reakcii na vystúpenie pani prezidentky. Tvrdí, že následne by musela vláda podať demisiu a smerovali by sme k predčasným voľbám.

Čaputová dala podľa Fica prednosť Matovičovi pred Slovenskom. „Druhýkrát zmarila referendum, hoci vie, že predčasné voľby sú jediným riešením ako vyviesť krajinu z tohto marazmu. Čo tam po tom, že chlieb bude stáť 6 eur, že ľudia budú vypínať plynové kotle a kúriť drevom,“ dodal.