Brusel ako zlatá baňa. Slovenskí europoslanci majú penzie v tisícoch eur

Brusel slúži ako zlatá baňa i po odchode do penzie. Pôsobenie v Európskom parlamente (EP) prináša veľké finančné výhody nielen počas výkonu mandátu, ale aj na dôchodku. Dokonca sú to až také benefity, že tým, čo sedeli v jeho laviciach štyri funkčné obdobia, príde každý mesiac na účet v banke viac peňazí, ako poberajú doživotnú rentu bývalí prezidenti SR.

Podľa pravidiel EP vzniká jeho bývalým členom nárok na mesačný dôchodok, keď dovŕšia 63. rok života. „Penzia tvorí 3,5 percenta platu za každý rok vo funkcii, nie však viac ako 70 percent," píše sa na webovej stránke europarlamentu s tým, že úhradu dôchodkov pokrýva rozpočet EÚ.

Od 1. januára tohto roku je aktuálna hrubá mesačná mzda europoslanca je 9 386 eur (po zdanení a po odvodoch v Bruseli je to v čistom 7 316 eur). V roku 2019, keď sa začalo terajšie funkčné obdobie EP, bol hrubý príjem 8 757 eur. Jedno funkčné obdobie trvá päť rokov, za tento čas patrí mesačná penzia okolo 1 890 eur (podľa približnej kalkulácie na základe vývoja platových pomerov od roku 2019).

Znamená to, že kto od roku 2019 pôsobí v EP, keď sa konali posledné eurovoľby, a vydržal by potom v Bruseli ešte ďalšie tri päťročné funkčné obdobia, ten by po roku 2039 po dovŕšení 63 roku života poberal mesačnú penziu zrejme až na úrovni 7-tisíc eur. Dá sa totiž predpokladať, že mzdy europoslancov sa budú priebežne valorizovať. Na úrovni niekoľkých tisícok eur mesačne sú však už v súčasnosti.

Zo Slovenska najdlhšie pôsobí v EP Monika Beňová. V prípade, že tam zostane až do polovice roku 2024, keď jej vyprší štvrtý mandát (členkou europarlamentu je nepretržite od roku 2004), tak jej budú z rozpočtu EÚ mesačne vyplácať maximálny dôchodok. V jej prípade výpočet vychádza približne na 4 750 eurmesačne.

Konečnú výšku svojho dôchodku z Bruselu už napríklad poznajú Vladimír Maňka, Miroslav Mikolášik a Anna Záborská, čo je trojica, ktorá má nárok poberať druhú najvyššiu penziu po Beňovej. Všetci traja bývalí europoslanci boli v tejto funkcii tri funkčné obdobia, čiže dokopy 15 rokov. Dvom z nich už vznikol nárok na bruselský dôchodok: Mikolášik má 69 rokov a Záborská má 74 rokov, pričom tá má ešte ďalší príjem, lebo je členkou NR SR, za čo jej patrí poslanecký plat s paušálnymi náhradami.

Maňka si musí počkať už len niekoľko dní: 19. septembra tohto roku bude mať 63 rokov. Čoskoro teda splní podmienku penzijného veku, aby tiež mohol dostávať zo zdrojov EÚ každý mesiac tisíce eur.