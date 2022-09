Žilinka karhá Lipšica. Skutočne treba útočiť za každú cenu, pýta sa

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa ohradil voči tvrdeniam špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. "Rozumiem, že niektorí ľudia potrebujú pre svoj život vyvolávanie sústavného konfliktu, považujem to však za NEPRIJATEĽNÉ a NEHODNÉ postavenia prokurátora," zdôraznil Žilinka na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti.

Lipšic: Z Fica si ťažkú hlavu nerobím, Žilinka sa nás nikdy nezastal.

Žilinku pobúril rozhovor Lipšica pre denník Pravda, kde sa špeciálny prokurátor posťažoval na útoky vedené voči Úradu špeciálnej prokuratúry. „V žiadnej normálnej krajine sa nedeje to, aby sa o prokurátoroch či sudcoch hovorilo ako o mäsiaroch, gestapákoch alebo zvieratách," povedal v rozhovore Lipšic.

Upozornil, že vyšetrovateľov sa často zastane policajný prezident, niekedy minister vnútra, sudcov zas Súdna rada či predseda Najvyššieho súdu. Úrad špeciálnej prokuratúry však podľa Lipšica nebráni nikto, okrem neho samého. Obzvlášť ho podľa vlastných slov mrzí, že sa ich nikdy nezastala Generálna prokuratúra.

"Nás sa vedenie Generálnej prokuratúry nezastalo nikdy. Ani vo vzťahu k týmto naozaj už bezprecedentným útokom. Beriem to na vedomie. Generálna prokuratúra proste komunikuje iné témy vrátane tých lifestylových. To je vec Generálnej prokuratúry a nebudem to komentovať. Ale potom sa svojich kolegov musím zastať ja,“ povedal v rozhovore pre denník Pravda Daniel Lipšic.

Žilinka toto tvrdenie dôrazne odmieta. „Toto tvrdenie špeciálneho prokurátora NIE JE PRAVDIVÉ,“ zdôraznil generálny prokurátor. Pripomína, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry sa zastal v súvislosti s útokmi zo strany politikov ešte v apríli 2021.

Tvrdí, že sa vyjadril veľmi jasne a pripomína svoje vtedajšie slová uverejnené. „Vyvodzovanie zodpovednosti prokurátorov za porušenie povinností a uplatňovanie práva dovnútra prokuratúry považujem za nevyhnutný predpoklad budovania prokuratúry ako dôveryhodného orgánu. Dôrazne však odmietam verejné prejavy zastrašovania a vyhrážania sa prokurátorom pre ich prácu,“ napísal vtedy Žilinka na svojom oficiálnom profile.

