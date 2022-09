Matovič: Pellegriniho ochránkari si brali na "centimetre päťstoeuroviek". Pellegrini odkazuje, že trezor nemal

Minister financií Igor Matovič obvinil v pléne Národnej rady lídra Hlasu Petra Pellegriniho z toho, že svojich ochrankárov posielal do trezora, kde si mohli zobrať odmeny na „centimetre päťstoeuroviek“.

„Takto fungoval henten človek, vagabund, ktorý rozkrádal verejné statky,“ odkazoval Pellegrinimu. Ten počas Matovičovho príhovoru krútiac hlavou odišiel zo sály. „Opýtajte sa ktoréhokoľvek ochrankára, vám to potvrdia,“ pokračoval minister financií.

Podľa Pellegriniho ide o „sprosté bohapusté klamstvo“. „Navrhujem aby sem pozvali všetkých mojich ochrankárov. Nech sa ich 150 poslancov na to pýta. Nech sa spýtajú či chodili po centimetroch do trezora brať peniaze. My sme ani trezor nemali,“ spresnil Pellegrini.

Matovičovi odkázal, že keby nemal trestnoprávnu imunitu na výroky prednesené v pléne parlamentu, čelil by trestnému oznámeniu.