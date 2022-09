Naď: Hnutie OĽaNO a strana SaS nie sú nepriateľmi

Pre hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nie je strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepriateľ a pre SaS nie je nepriateľ OĽaNO. Povedal to na pôde Národnej rady SR pre novinárov minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Zároveň tvrdí, že existuje iný terč, na ktorý by sa mali zamerať, lebo hrozí návrat mafie a fašistov. Strany Smer a Hlas sú preňho tou istou stranou. „To sú presne tí istí ľudia, len sa rozdelili do dvoch skupín, aby získali väčší počet hlasov a opäť sa zjednotili do vlády“.

Naď opäť zdôraznil, že nie je potrebné, aby SaS a OĽaNO na seba útočili. Zároveň tvrdí, že líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič očakáva, že bude z postu ministra odvolávaný. „Nemyslím si, že by ho to nejako psychicky položilo,“ dodal Naď.

Minister obrany sa krátko vyjadril aj k novým ministrom, ktorí „zasadli do kresiel“ namiesto nominantov za SaS. „Karel Hirman a Rastislav Káčer sú moji dlhoroční kamaráti a ich odbornosť si neskutočne vážim. Som rád, že sa stali ministrami“. Naď sa novinárom zdôveril, že na ministerstvá si jedného štátneho tajomníka dosadí nový minister a druhý bude politicky určený.