Schôdzu parlamentu sa na prvý pokus nepodarilo otvoriť, SaS urobila obštrukciu

SaS dopredu avizovala, že si chce pri otváraní schôdze urobiť prieskum o tom, ktorí opoziční poslanci budú podporovať menšinovú vládu. Na prvý pokus preto neplánovala podporiť otvorenie schôdze. Predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša prekvapilo, že sa SaS po odchode z vlády chystala schôdzu blokovať. Dodal, že OĽaNO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi.

Čítajte viac Parlamentný cirkus: Podľa Fica sa za Mikulca hanbia aj koaliční poslanci, Matovič má šéfa Smeru za "zmrda"

Na riadnej schôdzi by mali poslanci okrem iného prerokovať prístup Fínska a Švédska do NATO. Venovať by sa mali napríklad otázke zdanenia plynovodov či viacerým novelám týkajúcich sa Generálnej prokuratúry SR a paragrafu 363 Trestného poriadku.