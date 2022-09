Tabák zavítala na tlačovku SaS: Sulíka označila za brzdu. Poslanci ju vysmiali

Poslanci SaS sa spolu s opozíciou postarali o to, že nebolo možné otvoriť zasadnutie parlamentu. Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej besede ozrejmil, že sa tak stalo, pretože chceli vidieť, ako si trojkoalícia predstavuje vládnutie. Na tlačovú besedu prišla aj poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina), ktorá poslancov SaS a Richarda Sulíka označila za najväčšiu brzdu krajiny a odkázali im, že by sa mali hanbiť. Čo na to Sulík?