Naď apeluje na poslancov, aby čím skôr odobrili prístup Švédska a Fínska do NATO

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby čím skôr začali rokovať a odobrili prístup Fínska a Švédska do NATO. "Patríme medzi posledných päť krajín, ktoré to neratifikovali. Už to začína vyzerať veľmi zle," zdôraznil minister.