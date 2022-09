Čaputová vyzvala Hegera k zmene stratégie a aby si upratal Matoviča

„Po dnešku je jasné, že táto vláde nemá podporu v parlamente zaručenú. Potrebujeme však funkčnú vládu, ktorá dokáže v parlamente presadiť opatrenia,“ uviedla v TV Markíza prezidentka.

Čaputová pomerne rázne vyzvala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na zmenu stratégie vládnutia. „Premiér potrebuje vyjednávať, potrebuje uzatvárať dohody a potrebuje podporu v parlamente. A v príkrom rozpore s touto stratégiou, ktorá je jediná možná, sú útoky ministra financií Igor Matoviča. Dehonestovať partnera a zároveň uchádzať sa o jeho podporu nejde ruka v ruke,“ uviedla Čaputová s odkazom na SaS.

Podľa Čaputovej si premiér musí „urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí stratégiu hľadania podpory mu budú kaziť,“ uviedla prezidentka s odkazom na Matoviča.

Čaputová uviedla, že sa už ani nesnaží o dialóg s ministrom financií. „Jeho vyhlásenia na moju adresu sú prejavom nedôvery,“ uviedla s tým, že prípadné rokovanie s Matovičom medzi štyrmi očami by aj tak nemalo zmysel.

„Nemali by sme sa zhovárať o Matovičovi, ale o riešení kríz, v ktorých sa Slovensko ocitlo,“ uviedla hlava štátu.

Čaputová zatiaľ neuvažuje o iných riešeniach súčasnej zložitej politickej situácie – rozpustenie parlamentu (ak je tri mesiace neuznášaniaschopný) a úradníckej vláde.

Podľa Čaputovej sú jedným z riešení aj predčasné voľby. „Sme v situácii, kedy reálne hrozí, že v pate sa ocitne nielen parlament, ale aj vláda. A preto by sme mali mať v ústave pravidlo, podľa ktorého si parlament môže odhlasovať skrátenie volebného obdobia,“ uviedla Čautová s odkazom na legislatívny návrh, ktorý je momentálne v parlamente.

Prezidentka vidí za zberom podpisom pod predčasné voľby politickú kampaň Smeru a dodala, že ešte nie je rozhodnutá, či sa referenda zúčastní.

Čaputová k téme prezidentských volieb v roku 2024 a jej opätovnej kandidatúre zopakovala, že sa rozhodne začiatkom budúceho roka. „Nateraz sa touto otázkou nezaťažujem,“ dodala.

Čaputová bude zastupovať Slovensko na pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. v pondelok 19. septembra 2022. Prezidentka informovala, že do Londýne poletí leteckým špeciálom, pretože z metropoly Anglicka smeruje ešte v pondelok večer do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN. „Môj partner sa z LOndýna vráti komerčnou linkou,“ dodala prezidentka.