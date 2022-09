Rozdával Pellegrini päťstoeurovky, alebo Matovič blúzni o korupcii? Dúfam, že nezostanem v šoku, tvrdí Zábojník

„Ide o veľmi vážne obvinenie, a preto by do toho naozaj mali vstúpiť orgány činné v trestnom konaní. Ak má Matovič dôkazy, nech ich použije a ak budú uznané, nastáva pre niekoho generálny problém a tornádo na jednotlivých pozíciách. Ak ide o blúznenie, takýto politik by mal okamžite odísť z politiky a znášať aj trestnoprávne dôsledky,“ povedal v rozhovore pre Pravdu bezpečnostný analytik a bývalý riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník.

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič v utorok obvinil expremiéra Petra Pellegriniho, že svojich ochrankárov posielal do trezora, aby si zobrali „dva centimetre päťstoeuroviek“. Podľa Matoviča mohli peniaze v trezore pochádzať z trestnej činnosti. Matovič je známy svojimi obvineniami. Myslíte si, že na tomto môže byť niečo pravdy?

Výroky niektorých našich politikov sú ako rýchlo napísané knihy, ktoré nie sú na to aby sme im verili, ale aby sme ich skúmali. Predpokladám, že pri šetrení tejto závažnej veci a tvrdeniach pána Matoviča sa bude postupovať tak, ako sa má a sám som tiež zvedavý, kde je pravda. Dúfam, že nezostanem v šoku. Ak by boli tvrdenia ochrankárov nahraté ako v minulosti rozhovor s poslancom Procházkom, tak je to na tvrdú reorganizáciu tejto špeciálnej zložky starajúcu sa o ochranu ústavných činiteľov a o dôsledkoch radšej ani nechcem hovoriť. Budovali sme roky úroveň Úradu ochrany, keď sme ho založili, a nikdy žiadny problém nebol. Dávali sme sakramentský pozor. Ak to niekto pokazil, nech nesie zodpovednosť. Aké husle, taký tón.

Pellegrini na tieto obvinenia reagoval poznámkou, že Matovič je psychicky chorý, že bohapusto klame a že on žiadny trezor ani nemal. Absurditu tohto obvinenia by vraj jeho ochrankári potvrdili. Povedal, že by to bolo na trestné oznámenie za krivé obvinenie, keby to Matovič nehovoril v Národnej rade chránený výrokovou imunitou. Matovič ale nie je poslanec, teda sa na neho poslanecká imunita nevzťahuje. Ako vnímate tento Pellegriniho argument?

Nesúhlasím s takýmto tvrdením. Nesie to prvky určitého alibizmu. Pán Pellegrini má okolo seba ľudí s právnickým vzdelaním a preto predpokladám, že sa poradí. Občania Slovenskej republiky na to čakajú a pozorne to sledujú. Pokiaľ viem, nie sme v divadle ale sledujeme politickú scénu reprezentujúcu tento národ a oni sú sluhovia občanov. Ak sme inteligentný národ, toto nemôžme tolerovať. My ich platíme a takýto výkon mňa osobne uráža. Kocky sú jasne hodené.

Ak Pellegrini trvá na tom, že toto obvinenie je hlúposť, mal by podať trestné oznámenie?

Ide o obvinenie bývalého premiéra vlády tohto štátu a jeho spôsob správania sa, ktorý predpokladám, bude na to reagovať. A to nielen odchodom z rokovacej sály parlamentu, ale aj inými nástrojmi, pretože to nie je prvý krát čo bol obvinený a to nebolo na pôde, kde sa vzťahuje imunita, ale aj v súkromnej televízii v diskusnej relácii. Toto obvinenie je okrem toho veľmi závažné.

Opýtajte sa ktoréhokoľvek ochrankára a potvrdí vám to, tvrdí Matovič s tým, že mu o podplácaní hovorilo desať až pätnásť ochrankárov. Zároveň sa však Matovič aj sám poprel, keď povedal, že má „dostatočné dôkazy, ale ľudia nie sú ochotní svedčiť.“ Nemusia ochrankári svedčiť, o skutočnostiach, o ktorý sa dozvedeli pri ochrane ústavného činiteľa?

Nie, lebo nič iné by pracovníci ochranky nerobili len chodili po štátnych orgánoch v rámci celého trestného konania. Je to nemysliteľné. Ochrankári preto majú zo zákona povinnosť zachovávania mlčanlivosti a taktiež zákaz vypovedať o akejkoľvek prípadnej trestnej činnosti ústavného činiteľa v zmysle Uznesenia vlády o ochrane určených osôb. Toto sa nám podarilo implementovať do príslušnej legislatívy ešte za môjho pôsobenia na Úrade. A tak je to správne.

Ak títo ochrankári odmietnu vypovedať, nenaznačuje to ich spoluvinu?

Zákon je zákon a ak hrajú divadlo neskúsení politici, nemôžu ho hrať aj pracovníci takejto profesionálnej zložky. Oni zostávajú po každých voľbách, politici všetci nie. Je ich plné politické smetisko.

Čo by malo v takomto prípade nasledovať? Matovič povedať, že trestného oznámenie dávať nechce, ale polícia či prokuratúra môžu konať aj samé z úradne povinnosti? Mali by toto obvinenie podľa vás preveriť?

Určite že áno, to sú závažné tvrdenia. Ide o veľmi vážne obvinenie a preto by do toho naozaj mali vstúpiť orgány činné v trestnom konaní. Oni vedia na čo sa majú pýtať a hlavne koho sa majú pýtať, či ide skutočne o pravdu, alebo blúznenie. Ak ide o blúznenie, takýto politik by mal okamžite odísť z politiky a znášať aj trestnoprávne dôsledky. Inak nemôžme hovoriť o Slovensku ako o štáte. V slušnom a demokratickom štáte dochádza pri takýchto tvrdeniach k zemetraseniam vo všetkých oblastiach, ktorých sa daný problém týka.

Ak by sa tak polícia rozhodla, čo by dialo ďalej? Mali by si predvolať Matoviča aj Pellegriniho k svedeckej výpovedi?

Oni dvaja sú kľúčoví na tejto šachovnici. Čiže, zhrnuté, podčiarknuté, pán expremiér by mal vedieť čo nasleduje, no a pán súčasný minister financií a nositeľ mimoriadnych tajomstiev nech dokazuje, držím mu palce. Ak ale Matovič dôkazy má, nech ich použije a ak budú uznané nastáva pre niekoho generálny problém a tornádo na jednotlivých pozíciách. Všade kde sú preukázateľné dôkazy to ide rýchlo a úspešne. Od vyšetrovateľa až po súdny senát.

Neuškodil Matovič týmito svojimi rečami celému Úradu na ochranu ústavných činiteľov? Budú mať teraz ochrankári ťažšiu prácu, ak im ústavní činitelia nebudú dôverovať v obave, či jeho osobné veci a tajomstvá neprezradí ďalším ústavnými činiteľom?

Samozrejme, že uškodil. Nič horšie si v dejinách Úradu ochrany nepamätám. Dobrú povesť a dôveru si budujete roky a stratíte ju v sekunde. Za 40 rokov nepamätám, že by niekto pracovníkom tejto špeciálnej zložky takto ublížil.

Nemôžu si ochrankári za to aj sami?

Je ale aj otázne, do akej miery. Ak naozaj niekto v záchvate akútnej dôležitosti rozprával niečo niekomu čo nemal, tak dnes zberajú ovocie. Ale to už nech vyhodnocujú sami, kde sa stala chyba. Vždy som tvrdil a tvrdím, takú zložku musia riadiť schopní manažéri a nie radoví pracovníci, ktorí sú pri ministroch a vedenie im má byť vďačné za to, že sú tam. Došlo k vážnemu poškodeniu povesti inštitúcie a zneváženiu profesionálnej úrovne práce pracovníkov Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií a to je neprípustné. Bol by som rád, keby sa k tomu vyjadrili aj kompetentní za rezort ministerstva vnútra a Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických mi­sii.