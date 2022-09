Prieskum AKO: Voľby by vyhral Hlas nasledovaný Smerom

V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, zvíťazila by strana Hlas so ziskom 19,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj v relácii Na hrane.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Smer so ziskom 15 percent hlasov. Nasledovali by SaS (12,9 percenta), Progresívne Slovensko (10 percent), OĽaNO (7,9 percenta), Sme rodina (7,6 percenta) a KDH (6,2 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,2 percenta hlasov.

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (4,2 percenta), Szövetség – Aliancia (2,7 percenta), Maďarské fórum (2,5 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (2,3 percenta), ako aj Za ľudí (2,3 percenta) a Dobrá voľba a Umiernení (jedno percento). Ostatné strany by nezískali podľa prieskumu ani jedno percento hlasov.

Na základe výsledkov volieb by Hlas v parlamente získal 34 kresiel, Smer 27, SaS 23, Progresívne Slovensko 18, OĽaNO a Sme rodina po 14, KDH 11 a Republika deväť kresiel.

Podľa prieskumu by voliť išlo 60,1 percenta opýtaných s tým, že vedeli, komu dajú hlas. Naopak 15, 4 percenta respondentov by voliť nešlo. Spolu 24,5 percenta opýtaných nevedelo alebo nechcelo odpovedať, či a koho by išli voliť.

Prieskum agentúra robila v období od 8. do 14 septembra na vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.