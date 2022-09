Zvyšovaniu platov lekárov sa nedá vyhovieť, odkazuje odborárom ministerstvo zdravotníctva

Nemocničný lekár a šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský vysvetlil, že zo strany lekárov ide o žiadosť k vyjednávaniu a veria, že sa dohodnú na kompromise. „Miesto výletov do Izraela by konečne mohol začať riešiť problémy slovenského zdravotníctva,“ odkázal ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) Visolajský. Minister Lengvarský je momentálne na pracovnej ceste v Tel Avive.

Ak sa nič nepodarí rezortu do decembra vyjednať, hrozí, že lekári hodia po ministrovi svoje plášte. Ochotu podať výpovede aj naďalej deklaruje približne 3 500 lekárov. Visolajský poukázal, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Podotkol pritom, že rokovania trvajú skoro rok.

„Verím tomu, že sa tak nestane, no podľa mojich informácií by mal do konca septembra trvať zber výpovedí a následne budú hromadne podané. Následne začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, takže reálny problém môže prísť 1. decembra,“ priblížil v rozhovore pre denník Pravda minister Lengvarský. Riešeniu tejto patovej situácie malo pomôcť práve zvyšovanie platov.

„Sestrám a potom aj lekárom sme predstavili historicky najväčšie zvyšovanie platov. Ďalej budeme, samozrejme, pokračovať záchranármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Myslím si, že tam dôjde k pozitívnej zhode. Ide hlavne o zarátavanie rokov praxe, čo tu doteraz nebolo,“ dodal Lengvarský.

Dnes však rezort nemocničným lekárom odkazuje, že ich požiadavky sú nesplniteľné. „Požiadavky Petra Visolajského však obsahujú nárasty platov lekárov až o 216,4 percenta pri lekároch bez špecializácie a až o 123,1 percenta pri lekároch so špecializáciou a s praxou 40 rokov,“ zdôraznil komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Ďalej upozorňujú, že lekár so špecializáciou a 40-ročnou praxou by mal základný plat, teda bez príplatkov za nadčasy, služby cez víkendy a sviatky, 5 812,80 eura. „To je oproti súčasnosti o 3206,90 eura viac,“ spresnil rezort.

Pri lekárovi bez špecializácie a s praxou 40 rokov požaduje základný plat 4480,70 eura, teda o 3064,45 eura viac v porovnaní so súčasnosťou.

„Ministerský návrh na zvyšovanie platov všetkých zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je historicky najvyšší a takúto úroveň nedosahovali ani zvyšovania platov v čase rekordného hospodárskeho rastu,“ zdôrazňuje komunikačný odbor.

„Pokiaľ ma pamäť neklame, tak pod naše požiadavky sa podpísalo 3,5-tisíca lekárov. Pán minister nateraz predložil len platy, nič iné,“ upozornil šéf odborárov Visolajský.

„Miesto výletov do Izraela by konečne mohol začať riešiť problémy Slovenského zdravotníctva a keby bol taký láskavý a verejnosti ukázal, čo z našich požiadaviek doteraz spravil,“ hnevá sa.

Z ôsmich požiadaviek, ktoré štátu dali nemocniční lekári padla dohoda zatiaľ len na jednej z nich. Na jeseň by sa malo zrušiť zdaňovania vzdelávania lekárov.

Visolajský vysvetlil, že zo strany lekárov ide o žiadosť k vyjednávaniu a veria, že sa dohodnú na kompromise. „Chcel by som im ale pripomenúť aj iné body, ktoré nestoja nič. Čo v nich spravili? Od apríla sa nič nepohlo,“ pýta sa.

Návrhy zvýšenia platov predstavili sestrám a lekárom, ktorí pracujú v nemocniciach. Aj pri nich sa majú mzdy odvíjať od odpracovaných rokov. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Lekárom bez atestácie by sa zase mal zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predstavil aj návrh zvýšenia miezd zdravotníckych záchranárov. Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných ro­kov.

Lekár/zubný lekár – Požiadavka P. Visolajského

Výkon: odborných pracovných činností

Roky praxe Základná mzda na rok 2022 – Koeficient: 1,25 Nový koeficient podľa LOZ Základná mzda na rok 2023 – Požiadavka LOZ Rozdiel v základnej zložke mzdy % rast 0 1 416,25 € 1,70 2 058,70 € 642,45 € 45,4 % 1 1 416,25 € 1,75 2 119,25 € 703,00 € 49,6 % 2 1 416,25 € 1,80 2 179,80 € 763,55 € 53,9 % 3 1 416,25 € 1,85 2 240,35 € 824,10 € 58,2 % 4 1 416,25 € 1,90 2 300,90 € 884,65 € 62,5 % 5 1 416,25 € 1,95 2 361,45 € 945,20 € 66,7 % 6 1 416,25 € 2,00 2 422,00 € 1 005,75 € 71,0 % 7 1 416,25 € 2,05 2 482,55 € 1 066,30 € 75,3 % 8 1 416,25 € 2,10 2 543,10 € 1 126,85 € 79,6 % 9 1 416,25 € 2,15 2 603,65 € 1 187,40 € 83,8 % 10 1 416,25 € 2,20 2 664,20 € 1 247,95 € 88,1 % 11 1 416,25 € 2,25 2 724,75 € 1 308,50 € 92,4 % 12 1 416,25 € 2,30 2 785,30 € 1 369,05 € 96,7 % 13 1 416,25 € 2,35 2 845,85 € 1 429,60 € 100,9 % 14 1 416,25 € 2,40 2 906,40 € 1 490,15 € 105,2 % 15 1 416,25 € 2,45 2 966,95 € 1 550,70 € 109,5 % 16 1 416,25 € 2,50 3 027,50 € 1 611,25 € 113,8 % 17 1 416,25 € 2,55 3 088,05 € 1 671,80 € 118,0 % 18 1 416,25 € 2,60 3 148,60 € 1 732,35 € 122,3 % 19 1 416,25 € 2,65 3 209,15 € 1 792,90 € 126,6 % 20 1 416,25 € 2,70 3 269,70 € 1 853,45 € 130,9 % 21 1 416,25 € 2,75 3 330,25 € 1 914,00 € 135,1 % 22 1 416,25 € 2,80 3 390,80 € 1 974,55 € 139,4 % 23 1 416,25 € 2,85 3 451,35 € 2 035,10 € 143,7 % 24 1 416,25 € 2,90 3 511,90 € 2 095,65 € 148,0 % 25 1 416,25 € 2,95 3 572,45 € 2 156,20 € 152,2 % 26 1 416,25 € 3,00 3 633,00 € 2 216,75 € 156,5 % 27 1 416,25 € 3,05 3 693,55 € 2 277,30 € 160,8 % 28 1 416,25 € 3,10 3 754,10 € 2 337,85 € 165,1 % 29 1 416,25 € 3,15 3 814,65 € 2 398,40 € 169,3 % 30 1 416,25 € 3,20 3 875,20 € 2 458,95 € 173,6 % 31 1 416,25 € 3,25 3 935,75 € 2 519,50 € 177,9 % 32 1 416,25 € 3,30 3 996,30 € 2 580,05 € 182,2 % 33 1 416,25 € 3,35 4 056,85 € 2 640,60 € 186,5 % 34 1 416,25 € 3,40 4 117,40 € 2 701,15 € 190,7 % 35 1 416,25 € 3,45 4 177,95 € 2 761,70 € 195,0 % 36 1 416,25 € 3,50 4 238,50 € 2 822,25 € 199,3 % 37 1 416,25 € 3,55 4 299,05 € 2 882,80 € 203,6 % 38 1 416,25 € 3,60 4 359,60 € 2 943,35 € 207,8 % 39 1 416,25 € 3,65 4 420,15 € 3 003,90 € 212,1 % 40 1 416,25 € 3,70 4 480,70 € 3 064,45 € 216,4 %

