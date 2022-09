Trojkoalícia a SaS sa dohodli na odblokovaní parlamentu. Matovič sa nezdržal: Závisť. Nenávisť. Pomsta

Trojkoalícia OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí v stredu zistili, ako bude vyzerať vládnutie v menšinovom kabinete. Budú ho sprevádzať obštrukcie, paralyzovaný parlament, hádky a vzájomné urážanie. Do toho sa ešte opozičná SaS pripravuje na odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Potom sa podľa financmajstra do koalície vráti SaS.

„Tak, čo sa teda stane, ak ma s novými partnermi v opozícii SaS odvolá? Zoberieme to chladnokrvne, ako fakt. Osobne budem rád, že celé Slovensko bude tou chvíľou nielen tušiť, ale aj na vlastné oči vidieť, že SaS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami … bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty,“ vyhlásil minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti.

Paralyzovaný parlament

O odblokovaní parlamentu rokovali zástupcovia trojkoalície a strany SaS. Exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uviedol, že sa dohodli a v utorok riadnu schôdzu parlamentu otvoria. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová doplnila, že si vymenili predstavy o ďalšom fungovaní. Liberáli chcú napríklad, aby sa medzi prvými na riadnej schôdzi prerokovali zákony týkajúce sa riešenia energetickej krízy a pomoci ľuďom. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej sieti uviedol, že stretnutie bolo vecné a konštruktívne. „Pri niektorých zákonoch bude ešte rokovanie pokračovať,“ poznamenal.

O riešení situácie a fungovaní parlamentu rokoval individuálne s parlamentnými stranami aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Liberáli po tom, čo OĽaNO nesplnilo ich personálne ultimátum na odchod Matoviča z vlády, naplno ukázali svoju silu. V stredu opozícia posilnená o 21 poslancov SaS na začiatku riadnej schôdze Národnej rady vytiahla hlasovacie kartičky a neprezentovala sa, čím zablokovali parlament.

Zostatku koalície, ktorú opozičné strany nazývajú torzom, však chýbali poslanci. Do práce nestihli prísť siedmi z OĽaNO a dvaja zo Sme rodina. Medzi meškajúcimi boli Jozef Pročko či Karol Kučera (obaja OĽaNO).

Schôdzu sa však nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Na otvorenie schôdze je potrebná prítomnosť a prezentácia 76 poslancov a menšinová koalícia má len 70 poslancov. Momentálne sa však môžu spoľahnúť len na 69 z nich. Peter Linhart (Sme rodina) vyhlásil, že vypovedal koaličnú zmluvu a dodal, že nebude hlasovať za všetky návrhy, ktoré koalícia predloží. Zákonodarcovia sa napokon dohodli, že to znova skúsia až v utorok. Síce sa mohli stretnúť aj v piatok, no radšej si odobrili predĺžený víkend.

Podľa Ústavy SR má prezidentka právo rozpustiť parlament, ak nie je schopný uznášať sa viac ako tri mesiace.

Torzo koalície

„Chceli sme vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie a či sú schopní otvoriť schôdzu. Nie sú,“ vysvetľoval obštrukciu, ktorú vopred avizovali, predseda SaS Richard Sulík. SaS, ktorá cez leto neúspešne žiadala Matovičov odchod z funkcie ministra financií, tvrdí, že problém by nenastal, ak by Matovič „nebol prilepený na stoličke“, povedal Sulík. Okrem pomoci ľuďom so zdražovaním sa mali poslanci na riadnej schôdzi zaoberať aj vstupom Fínska a Švédska do NATO.

Počas tlačovej konferencie, kde SaS vysvetľovala svoje dôvody na opozičné obštrukcie, však došlo ku konfliktu liberálov s poslankyňou Romanou Tabák (Sme rodina). Tá prišla na brífing a Richardovi Sulíkovi povedala, že sa mu chcela pozrieť do očí. „Vy ste najväčšia brzda tejto krajiny,“ adresovala Tabák šéfovi SaS a odišla. Liberálom už skôr odkázala, že za obštrukciu s neotvorením schôdze by sa mali hanbiť.

Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že vládna koalícia, v ktorej po odchode SaS zostali len tri strany a v parlamente sa opiera len o 70 poslancov, je v zložitej a ťažkej situácii.

Takisto pomerne rázne vyzvala premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) na zmenu stratégie vládnutia. „Premiér potrebuje vyjednávať, potrebuje uzatvárať dohody a potrebuje podporu v parlamente. A v príkrom rozpore s touto stratégiou, ktorá je jediná možná, sú útoky ministra financií Igora Matoviča. Dehonestovať partnera a zároveň sa uchádzať o jeho podporu nejde ruka v ruke,“ uviedla Čaputová s odkazom na SaS. Podľa Čaputovej si premiér musí „urobiť poriadok s ľuďmi, ktorí mu stratégiu hľadania podpory budú kaziť“, uviedla prezidentka s odkazom na Matoviča.

Čaputová uviedla, že sa už ani nesnaží o dialóg s ministrom financií. „Jeho vyhlásenia na moju adresu sú prejavom nedôvery,“ uviedla s tým, že prípadné rokovanie s Matovičom medzi štyrmi očami by aj tak nemalo zmysel.

Odvolajú Matoviča?

Chvíľu po tom, čo v utorok prezidentka Čaputová vymenovala nových šéfov rezortov, liberáli avizovali, že chcú zvolať schôdzu na odvolávanie ministra financií. Práve toho šéf SaS Sulík opakovane označoval za „zdroj väčšiny problémov vlády“.

Strana tak pripravuje návrh na odvolanie Matoviča z funkcie ministra financií. Potvrdila to šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová. Na zvolanie takejto schôdze je pritom potrebných 30 podpisov, liberáli ich majú iba 21.

Exminister hospodárstva Sulík potvrdil, že ak sa podarí odvolať Igora Matoviča z postu ministra financií, ponúkne premiérovi Eduardovi Hegerovi, že SaS sa do vlády vráti. Na otázku, či je korektné meniť stále vedenie na ministerstvách, povedal: „Nie.“