Generálny prokurátor Žilinka sa pre financovanie niektorých škôl obrátil na ÚS SR

„Uloženie povinnosti obciam poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľom cirkevných a súkromných, umeleckých alebo jazykových škôl a školských zariadení, a to zo svojich vlastných príjmov, považujem za svojvoľný zásah do právomoci územnej samosprávy voľne nakladať so svojimi vlastnými finančnými zdrojmi,“ uviedol Žilinka. Ako tvrdí, ohrozuje alebo znemožňuje to riadne plnenie úloh patriacich do jej pôsobnosti.

ZMOS sa ešte vlani v novembri obrátilo v súvislosti s touto novelou zákona na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a tiež generálneho prokurátora. Združenie tvrdilo, že vďaka novelizácii zákona sa zo samospráv vytvára bezmocný sponzor.

Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení sa malo zmenou zákona upraviť. Odstrániť sa malo „nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní“, vyplýva z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa upravil aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Prezidentka novelu zákona podpísala v decembri 2021. Účinnosť nadobudla v januári tohto roka.