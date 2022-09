Sme na tom už tak zle, že plačeme za Dzurindom?

Do opustených kresiel po ministroch SaS zasadli noví, odborníci bez politického krytia. Nie všetkých však prijala celá verejnosť s nadšením. Počas toho ako sa politici v parlamente a vo vláde zaoberajú najmä sami sebou, expremiér Mikuláš Dzurinda pripravuje nový politický projekt, ktorým by zrejme chcel zopakovať volebný úspech spojenej pravice v Česku. Môže sa mu to, aj vinou zúfalej situácie na našej scéne, podariť? Aj to sú témy politického prehľadu týždňa, o ktorých sa v podcaste denníka Pravda rozprávame s komentátorom Mariánom Repom.

Ďalšie podcasty Pravdy