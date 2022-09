Zemanová: Materiál na odvolanie Matoviča môže byť hotový budúci týždeň

Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov. OĽaNO podľa jeho poslanca Andreja Stančíka naďalej trvá na tom, že Matovič by odísť nemal.

„Myslím si, že hnutie sa vyjadrilo jasne a mal by ostať vo svojej funkcii,“ reagoval Stančík. Zemanová dodala, že o podporu zvyšných siedmich hlasov sa chcú uchádzať najmä u poslancov, ktorí boli súčasťou koalície. SaS sa už skôr vyjadrila, že poslancov z ĽSNS a mimoparlamentnej Republiky proaktívne oslovovať nebudú.

Na margo budúceho fungovania menšinovej vlády Stančík verí, že strana SaS, ale aj opozícia podporia zákony na pomoc ľuďom. Je podľa neho pochopiteľné, že vláda bude musieť, prioritne s SaS, rokovať o podpore ich návrhov, aby na oplátku podporili tie vládne.

„Ak vláda nebude schopná prijímať opatrenia, ktoré majú pomáhať ľuďom, bude diskusia o predčasných voľbách,“ podotkol. Nekomentoval, či by ich podporil, v čase krízy to však považuje za nezodpovedné. „Zbytočne to paralyzuje štát,“ vysvetlil.

Obaja sa zhodujú v tom, že pri energetickej kríze je dôležitá spolupráca v rámci Európskej únie a hľadanie spoločných riešení. „Nie je to len slovenský problém, musíme tlačiť na európske riešenia,“ skonštatoval Stančík.

Pomoc by mala byť podľa neho smerovaná adresne, pre najohrozenejšie skupiny. Dodal, že konkrétne mechanizmy a opatrenia má minister hospodárstva Karel Hirman predstaviť na najbližšom rokovaní vlády. Zemanová v tejto súvislosti podotkla, že dôležitá je aj pomoc pre podnikateľský sektor.

Diskutujúci sa dotkli aj témy schôdze NR SR, ktorú sa tento týždeň nepodarilo otvoriť. Stančík kritizuje obštrukcie SaS, Zemanová zas to, že dôležité body, ako napríklad vstup Švédska a Fínska do NATO, boli zaradené na koniec rokovania. Podľa Zemanovej sa SaS na ďalšej schôdzi 100-percentne zúčastní. Obaja veria, že sa schôdza otvorí a bude konštruktívna.

Vstup poslanca Jozefa Šimka, ktorý kandidoval za ĽSNS, do poslaneckého klubu Sme rodina, je podľa Stančíka vecou šéfa strany Borisa Kollára. OĽaNO by podľa jeho slov malo aj naďalej problém rokovať s poslancami okolo Tomáša Tarabu, ĽSNS či hnutia Republika.