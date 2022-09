Envirorezort: Slovensko znížilo emisie v roku 2020 o takmer 50 percent

Zníženiu množstva skleníkových plynov v atmosfére pomáhajú mitigačné, zmierňujúce opatrenia. Ich implementácia v rámci národného hospodárstva bude posilnená cez pripravovaný zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej trasnformácii SR.

„Tento zákon tiež stanovuje ciele zníženia emisií skleníkových plynov pre jednotlivé sektory mimo systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorými sú budovy, cestná doprava, odpady, poľnohospodárstvo a sektor využívania krajiny, zmien vo využívaní krajiny a lesníctva,“ priblížil envirorezort.

Zmierňujúce opatrenia na Slovensku vyplývajú podľa envirorezortu z národnej a európskej legislatívy. Na základe nej sa upravujú činnosti a povinnosti s mitigačným efektom. Okrem toho sú opatrenia súčasťou strategických dokumentov, ktoré definujú kroky zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov či zvyšovanie ich odstraňovania z atmosféry.

V gescii envirorezortu ide napríklad o Stratégiu environmentálnej politiky do roku 2030, Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Národný program znižovania emisií, Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. Ministerstvo tiež pripravilo pripravilo Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy, ktorý má implementovať národnú adaptačnú stratégiu.

Mitigácia je zmierňovanie a predchádzanie dosahov zmeny klímy. „Inými slovami môžeme mitigačné opatrenia definovať ako zníženie množstva vypustených skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti sekvestrovať uhlík z atmosféry, pričom sekvestrácia znamená odstraňovanie uhlíka z atmosféry,“ vysvetlil rezort. Dodal, že pri rozvoji politík v oblasti zmeny klímy je potrebné zohľadniť mitigačné, ako aj adaptačné opatrenia.