Prieskum: Až 61 percent Slovákov chce predčasné voľby

Menšinová vláda v zložení Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sme rodina a Za ľudí nevydrží podľa 43 percent respondentov prieskumu ani do konca roka 2022.

Prieskum agentúry IPSOS pre TA3, ktorý bol realizovaný on-line metódou na reprezentatívnej vzorke 1 050 respondentov v dňoch 13.-15. septembra, zverejnila televízia v diskusnej relácii V politike.

Ľudí sa pýtali, dokedy vydrží menšinová vláda. Takmer 20 percent opýtaných uviedlo, že táto vláda bude fungovať menej ako do leta roku 2023. To, že súčasná menšinová vláda vydrží do riadnych parlamentných volieb v roku 2024 verí 14 percent opýtaných a rovnako 14 percent nevedelo alebo nechcelo na otázku odpovedať. Podľa 11 percent respondentov prieskum menšinová vláda padne v priebehu jedného mesiaca.

Respondenti odpovedala aj na otázku na riešenie aktuálnej koaličnej krízy. Najviac respondentov, 61 %, sa prikláňa k predčasným voľbám. Viac ako polovica opýtaných (52 %) by si želala odchod ministra financií Igora Matoviča z vlády a následný návrat strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Za riešenie v podobe prezidentkou vymenovanej úradníckej vlády je úplne alebo skôr 39 % respondentov, 37 % by privítalo menšinovú vládu s podporou SaS a 33 % opýtaných návrat SaS do vlády. Najnižšiu podporu, 13 %, malo riešenie v podobe menšinovej vlády s podporou Kotlebovci – Ľudovej strany Naše Slovensko.