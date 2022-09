Starosta Ladomirovej: Vojenský cintorín sme nezničili. Exstarosta si myslí opak

Až kým o vojenskom cintoríne, ktorý sa nachádza v obci, nenapísal na sociálnej sieti veľvyslanec Ruskej federácie Igor Bratčikov.

V statuse uviedol, že hroby ruských vojakov boli tento rok, teda osem rokov po otvorení cintorína, “takmer zničené”. "Pred dvoma mesiacmi boli na príkaz starostu obce Ladomirová bagrom zrovnané so zemou.

Veľvyslanectvo dôrazne odsudzuje tento rúhavý čin, ktorý je vo väčšine civilizovaných krajín trestným činom, a vyzýva slovenskú stranu, aby dôsledne dodržiavala ustanovenia medzivládnej dohody z roku 1995 o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny. Nóta v tomto zmysle bola zaslaná Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.”

Úradná povinnosť Žilinku?

Klinec do pomyselnej rakvy „zatĺkol“ aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. To, čo sa udialo podľa slov veľvyslanca v Ladomirovej označil za prejavy hrubej neúcty, ktoré nie je možné tolerovať.

„Konanie hodné morálneho odsúdenia preto bude predmetom prešetrenia, či bezohľadným zásahom do hrobových miest, v ktorých sú pochovaní vojaci, nedošlo k naplneniu znakov trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku.“

V piatok zaslala Generálna prokuratúra do médií stanovisko, v ktorom sa uvádza, že orgány prokuratúry konajú v danej veci z úradnej povinnosti a vzhľadom na charakter a povahu podozrenia je potrebné objektívne prešetriť vec z hľadiska možného naplnenia skutkovej podstaty hanobenia miesta posledného odpočinku. „Generálna prokuratúra sa ostro ohradzuje voči nepravdivým obvineniam zo šírenia proruskej propagandy a dôrazne odmieta podsúvanie politického naratívu , ktorý nemá nič spoločné s úradným postupom vyplývajúcim prokuratúre zo zákona," uviedla Jana Tökölyová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

V reakciách na sociálnych sieťach pribúdali vyjadrenia rôzneho druhu, spájajúce sa či už s vojnou na Ukrajine ale aj vyhrážkami na zabitie starostu Vladislava Cupera (nezávislý). Polícia začala konať. „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku aktívne rieši situáciu ohľadom starostu obce Ladomirová, ktorému mali byť adresované vyhrážky voči jeho osobe, so starostom sme v aktívnom kontakte. Taktiež preverujeme údajné poškodenie hrobov vojakov padlých v I. svetovej vojne na cintoríne v Ladomirovej,“ uviedli policajti pre TASR.

Dobrý úmysel

„Našim úmyslom určite nebolo niekomu poškodiť, či niečo zničiť. Nemám prečo zavádzať, alebo poskytovať nepravdivé informácie. Našim cieľom stále je zveľadiť to, čo bolo časom zničené. Starostom obce som šesť rokov a celý tento čas sa o cintorín staráme. Ministerstvo vnútra nám poskytuje na údržbu nejaké finančné príspevky. Začiatkom roka som komunikoval s ministerstvom, žiaľ iba telefonicky a nemám na to žiadny dôkaz, a oboznámil som ich že na našom cintoríne máme problémy. Okolo hrobov sú obrubníky, ktoré sa rozpadávali a pri kosení sa nám ničila záhradná technika. Ak chceme okolie vykosiť, pracovník je nútený postaviť sa na hrobné miesto", približuje starosta.

Ďalším problémom bolo podľa neho aj hrabanie. "Navrhol som, aby sme obrubníky odstránili. Dostal som informáciu, že finančné prostriedky dostávame na údržbu cintorína. Pričom ak sa nám uľahčí údržba týmto spôsobom, môžeme tieto obrubníky odstrániť. Bral som to ako súhlas a obrubníky sme odstránili. Všetky kríže zostali na svojich miestach. My sme hroby nekopali ani nepoškodzovali. Tak ako tie obrubníky niekto pred ôsmimi rokmi dal, my sme ich teraz dali preč. Keď sa to vtedy odovzdávalo, bolo to pekné, ale časom všetko zarástlo a rozpadlo sa. Zaujímavé je to, že pred dvomi mesiacmi, keď sme ich demontovali, to nikomu neprekážalo,“ opisuje situáciu starosta.

Kto je vinný?

O návšteve veľvyslanca Ruskej federácie Igora Bratčikova sa Cuper dozvedel od ich pravoslávneho otca duchovného. „Prosil som ho, že keď pôjdu na cintorín, aby ma zavolal. Chcel som mu predstaviť náš zámer a požiadať o prípadné financie, keďže by sme chceli vymeniť aj kríže, ktoré sa tiež rozpadávajú. V pondelok neprišiel, povedal, že príde v utorok… Vo štvrtok však začali vyhrážky na sociálnej sieti na moju osobu. Až keď obec uverejnila fotografiu, že sa tam nič hrozné nestalo, začali sa mi ľudia ospravedlňovať,“ vysvetľuje.

Podľa starostu teraz každý hľadá vinníka, ten jednoducho musí byť. „Na obecnom úrade boli v piatok dvakrát policajti, ja som bol raz na polícii vypovedať, niekoľko krát mi volali aj z Ministerstva vnútra. Vinník jednoducho musí byť. Nakoniec sme zistili, že veľvyslanec tu bol a pri ňom stál exstarosta Zaujímal som sa aj o to, či veľvyslanec vedel, že sa s ním chcem stretnúť. A vraj o tom vedel. Prečo sa však stretol s exstarostom, neviem. Myslím, že ani veľvyslanec Ruskej federácie nečakal, že sa to takto zvrtne,“ myslí si a je rád, že už aj polícia na sociálnej sieti uverejnila, že informácie zverejnené na internete sú hoax. „Viem že sa aj niektoré komentáre pod jeho statusom mazali, nakoľko sa mi tam ľudia vyhrážali smrťou.“

Starosta chce stretnutie i zbierku

Vladislav Cuper chce v prvom rade upokojiť situáciu. „Podľa mňa je to hra so slovíčkami. Ak by sa na sociálnych sieťach nespomínal bager a zrušenie cintorína, ale bolo by len oznámenie, že som dal odstrániť obrubníky, nikto by to asi nekomentoval,“kon­štatuje a dodáva, že sa bude snažiť cez Ministerstvo zahraničných vecí skontaktovať s veľvyslancom Ruskej federácie, dať všetko na pravú mieru a možno aj požiadať o nejaké financie.

„ Viem, že Veľvyslanectvo Ruskej federácie poskytlo peniaze na opravy viacerých cintorínov na Slovensku. V dnešnej dobe sociálnych sietí to nebol zo strany veľvyslanca šťastný status, ale podľa mňa zlyhala z oboch strán komunikácia. Preto sa aj touto formou chcem veľvyslancovi ospravedlniť, že som ich neoboznámil s plánmi opravy cintorína..“

Na väčšie opravy obec momentálne nemá financie. Starosta je rád, že už sa našli jednotlivci, ktorí sa snažia pomôcť. „Dnes mi ponúkol jeden pán, ktorý vyrába hliníkové kríže, že by ich vyrobil a polovicu z nich by nám dal sponzorky a zaplatili by sme iba tú druhú. Sľúbil aj výhodnú cenu. Určite vypíšeme aj nejakú zbierku. Aj takto chceme bojovať proti tomu všetkému zlu, čo sa teraz deje.“

Exstarosta opravoval dvakrát

Exstarosta Ladislav Bojčík (kandidoval za Smer) býva v tesnej blízkosti vojenského cintorína. „Rekonštrukciu som robil počas môjho starostovania dvakrát. Raz v roku 2001 a druhý raz v roku 2014. O financie som žiadal ruskú ambasádu. Všetko tam bolo spustnuté, keďže do roku 1999 sa o cintorín nikto nestaral. Postupne sme to dali do poriadku. Chceli sme to dostať do takej podoby, ako to bolo uložené v archíve z roku 1938. Úpravy robila firma Miroslava Leníka z Humenného. Ak hovoríme o sporných obrubníkoch, tak tie vyznačovali, v ktorých miestach boli osemhroby, šesťhroby či dvojhroby,“ popisuje situáciu z pred rokov a dodáva, že hoci vo funkcii už nie je osem rokov, pravidelne osobne strihá živé ploty, ktoré vtedy nasadili po bokoch cintorína. Jeden z nich susedí s jeho pozemkom.

Na cintoríne sú podľa exstarostu pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci. „Žiadne mená obetí sa nám však nepodarilo získať. Medzi hrobmi boli uličky a chodník bol tiež vysypaný kamienkami. Chcel som, aby to vyzeralo aspoň trochu historicky. Nechcem nikoho uraziť ani poštvať, ale od roku 2014, kedy som z úradu odišiel, sa tu okrem kosenia raz ročne neurobilo nič, pričom obec každý rok na údržbu dostáva nejaké financie.“

Bojčík tvrdí, že odkedy nie je vo funkcii, do ničoho nezasahuje. V júni sa však v regionálnych novinách dočítal, že starosta má súhlas veľvyslanectva Ruskej federácie na opravu.

„Od začiatku to bolo klamstvo. Obrubníky boli súčasťou vojnového hrobu. V utorok, keď tu bol pán veľvyslanec, náš pán farár mal nejaké povinnosti, tak ma poprosil, aby som ho zastúpil. Z pohľadu na cintorín bol zhrozený. Videl totiž obrázky z roku 2014. Nebyť jeho príchodu, ani by cintorín tohto roku nepokosili. Trochu aj terén po tom bagrovaní vyrovnali, inak to tu vyzeralo akoby prebehlo cez cintorín stádo diviakov. Najlepšie vidím realitu ja, keďže bývam hneď vedľa. Po mne išlo všetko dole vodou,“ konštatuje exstarosta.

Vzápätí dodáva, že v piatok boli na cintoríne zo združenia Brat za brata, aj sa u neho zastavili a potom položili ku kaplnke spoločný veniec s Veľvyslanectvom Ruskej federácie. „Momentálne je pravda na ruskej strane,“ zamyslí sa a konštatuje, že aj podľa zákona je to ničenie hrobových miest. „A tam je toho viacej napísané. Nielen, že mŕtvych vykopávame. Je to súčasť hrobového miesta.“

Opäť Žilinka

Exstarosta sa posťažoval, že jeho sa zatiaľ na názor nikto nepýtal. Plynulo však v rozhovore bez nejakej otázky prešiel k svojej minulosti. „Terajší starosta ma chcel za každú cenu odstrániť, až som skončil na špecializovanom trestnom súde. Som mal teraz podmienku, ktorá budúci rok vyprší, ale neangažujem sa vôbec. Ja som mal Žilinku ako prokurátora na súde a on je teraz generálny, veľa ľudí na neho nadáva, ale ja som ho zažil päť krát na špecializovanom súde v Banskej Bystrici. A on si nedá skákať po hlave. A ani teraz… Za mňa kedysi verejné obstarávania robili iní a ja som len podpisoval a pečiatkoval. To som povedal aj na súde. Ale o dvoch tretinách obstarávaní som ani nevedel, čo tam je. Ale ja som nikdy z ničoho nič nemal,“ dodal na záver.