„Pre mňa je Igor Matovič generátor konfliktov. Hocičo niekto povie, je z toho bublinka, príspevok na Facebooku, obvinenie. O dva týždne sa zabudne na päťstoeurovky a príde niečo iné,“ ozrejmil poslanec Juraj Krúpa (SaS). Reagoval na to, že predseda OĽaNO obvinil expremiéra a šéfa strany Hlas Petra Pellegriniho z podplácania.

Krúpa: Modlime sa, aby Fico skončil na smetisku dejín aj s fašistami a komunistami

Ako vnímate to, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zdieľal status o zdemolovanom cintoríne, ktorý polícia označuje za ruskú propagandu?

Priznal, čo je jeho srdiečku a jeho mysleniu blízke, a to je Putin, Kremeľ či ruský generálny prokurátor. Toto sa mu páči, takto sa prejavuje a stojí na zamyslenie, čo sa s tým treba urobiť. Má podpísanú zmluvu s ruskou generálnou prokuratúrou, nechce ju vypovedať. V minulosti spravil rôzne kroky, ktoré nasvedčovali, že sú pochybného charakteru a nadŕža Kremľu, a teraz sa podieľa na informačnej operácii Ruskej federácie.

V utorok sa v Bratislave uskutoční protest, ktorý financuje strana Smer. Nemyslíte si, že následne sa objaví nárast proputinovských naratívov?

Tento nárast tu máme vďaka Smeru a oni sa na tejto vlne vezú. Niekoľko rokov dozadu chceli bojovať s fašistami a teraz s nimi organizujú demonštrácie – komunisti sa spájajú s fašistami. Môžeme očakávať, že akcia bude sprevádzaná kremeľským naratívom. Všetky problémy, ktoré slovenská spoločnosť má, by Robert Fico vyriešil svojsky a plán obnovy by skončil na Súmračnej ulici. Modlime sa, aby skončil na smetisku dejín aj s fašistami a komunistami.

Pomôžete otvoriť v utorok schôdzu parlamentu?

Sme ochotní a pripravení schôdzu otvoriť, pretože si uvedomujeme, že treba čo najrýchlejšie schváliť opatrenia, ktoré pomôžu zvládať energetickú krízu. Mrzelo nás, že zákony, ktoré sa týkali týchto opatrení, boli pre politikárčenie posunuté na koniec schôdze, ktorá má 140 bodov. Podobne boli posunuté aj protokoly týkajúce sa prijatia Švédska a Fínska do NATO.

Pri paralyzovanom parlamente sa spomína prijatie Švédska a Fínska do NATO s tým, že Slovensku hrozí medzinárodná blamáž. No Španielsko sa chystá podporiť vstup v októbri až novembri a Grécko odkazuje, že to schváli do konca roka. Je medzinárodná reputácia Slovenska ohrozená?

Podľa mojich informácií Španielsko ich vstup už schválilo. Zostávajú Maďarsko, Turecko a Slovensko. Byť v tejto skupine štátov nie je niečím, čím by sme sa mohli chváliť. Bol priestor tieto veci prerokovať. Vieme, že v tejto otázke panuje široká zhoda, a teda by k nej ani nebola zásadná diskusia. Mohlo to byť všetko vyriešené už v piatok a mohlo to byť za nami. No koalícia si schválila voľný piatok a tomu predchádzali obštrukcie. Mrzí ma to, no aj menšinová koalícia, ktorá išla v modus operandi, že SaS je stále súčasťou koalície, si musela uvedomiť, že musí nájsť priestor a čas na to, aby rokovali aj s opozíciou, a teda aj s nami.

Vrátili by ste sa do vlády, ak by sa podarilo odvolať Igora Matoviča?

Trojkoalícia sa nesplnením podmienky odchodu Igora Matoviča rozhodla ísť do menšinovej vlády. Igor Matovič skôr apeluje na opozíciu, ktorá sa vyjadrila, že nebudú pomáhať SaS s odvolaním Matoviča a vrátením sa do koalície. Takýto návrat by podľa mňa bol veľmi kostrbatý a veľmi náročný. Ťažko si to viem predstaviť, pretože by sa muselo nanovo nastaviť fungovanie koalície.