Žeby Matovič povolil návrat Sulíka? Blázninec a prerazené dno bizarnosti

V piatok, ešte pred koaličnými stretnutiami u šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), Igor Matovič napísal na sociálnej sieti, že po jeho odvolaní by SaS dostala ponuku vrátiť sa do koalície. V skutočnosti by to zrejme nebolo také jednoduché a Matovič by pravdepodobne prišiel s variáciou desiatich podmienok, na ktoré by SaS musela pristúpiť. V každom prípade podľa politológa Lenča je Matovičovo vyhlásenie iba odkazom Smeru, Hlasu a ostatným opozičným stranám a poslancom, aby za jeho odvolanie nehlasovali.

Čítajte viac Sme na tom už tak zle, že plačeme za Dzurindom?

„Minister financií chce využiť to, čo povedala opozícia už predtým, že nebude hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ak by to znamenalo návrat SaS do koalície,“ dedukuje Lenč.

Vážne nebral prísľub Matoviča v piatkovom statuse ani exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý ho tiež vníma hlavne ako odkaz Smeru. „Jemu ide fakt iba o tú stoličku a keď by o ňu mal prísť, tak už je to všetko jedno. A jeho najväčší nepriateľ, SaS, sa už môže vrátiť do vlády. Ja tomu nerozumiem,“ povedal Sulík.

SaS má vraj 23 istých podpisov, ďalšie do potrebných tridsať chcú zohnať u nezaradených poslancov (okrem poslancov z Kotlebovej kandidátky, pozn. red. ) a v druhom slede aj u poslancov Hlasu.

Bizarný Sulík

Šéf SaS chce po prípadnom odvolaní Igora Matoviča z postu ministra financií ponúknuť premiérovi Eduardovi Hegerovi, že SaS sa do vlády vráti. Ešte pred nástupom nových ministrov viackrát deklaroval, že je pripravený aj on osobne vrátiť sa do kresla ministra. Neskôr na otázku, či je korektné stále meniť vedenie na ministerstvách, povedal: „Nie.“

„Ak už len niekto uvažuje, že by sa po odvolaní ministra vrátil alebo vošiel do vlády, ktorej súčasťou je strana odvolaného ministra, svedčí o tom, že navzdory tomu, že si niekedy už myslíme, že v našej politike sa nemôže stať nič viac bizarné, čo sme predtým nezažili, politici nám stále ukazujú, že sú možnosti,“ hovorí politológ Lenč. „Prerážajú dno bizarnosti,“ dodáva.

Financmajster Matovič výrokom, že SaS by po jeho odvolaní dostala ponuku vrátiť sa do koalície, podľa politológa Lenča potvrdil, že mu nestačí pozícia šéfa najsilnejšej strany v koaličnej rade, ale prostredníctvom funkcie ministra financií chce riadiť nielen Eduarda Hegera, ale aj celú vládu. „A v podstate aj celé Slovensko. Jediný logický variant, prečo to povedal, je, že chce týmto zabrániť, aby bol odvolaný,“ opakuje Lenč.

Pomstychtivý Matovič

Saskári sa prostredníctvom predsedu parlamentu Kollára predbežne s koalíciou dohodli, že v utorok schôdzu už odblokujú, napríklad za ústupky v programe schôdze. Dohadovanie sa pohlo napriek tomu, že Igor Matovič predtým v tom istom statuse na sociálnej sieti, v ktorom prisľúbil ponuku na návrat SaS do koalície, jej predsedu Richarda Sulíka označoval za nenávistného a pomstychtivého.

Sabotuje tak zmierlivejšiu stratégiu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý sa po demisii ministrov zo SaS verejným komentárom smerom k exministrovi Sulíkovi radšej vyhol.

„Môže ísť o premyslenú sabotáž, ale môže ísť aj o neutíchajúcu potrebu sa pomstiť. Vtedy sa niekedy racionalita aj stráca. Ťažko v prípade Igora Matovič jednoznačne povedať, prečo to robí. Či to robí preto, lebo chce sabotovať úsilie Eduarda Hegera, alebo to robí preto, že jednoducho zo svojej podstaty nemôže inak,“ myslí si Jozef Lenč.

Prípad pre psychiatrov

To, či sa SaS vráti do vlády po prípadnom odvolaní ministra Matoviča z funkcie, je podľa šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) otázka pre konzílium psychiatrov. „Toto už je blázinec,“ skonštatoval. „Myslíte si, že Matovič s hrdosťou odpochoduje do parlamentu a tam nebude robiť zle tej SaSke? Veď to bude ešte väčší konflikt. Nemôžete ho takto potopiť a myslieť si, že bude spokojný,“ povedal Kollár s tým, že by sa SaS potom vrátila reálne nepredpokladá.

Predseda Smeru Robert Fico sa otázke, či sa bude jeho strana spolupodielať na odvolaní ministra financií v nedeľu v RTVS vyhol.„Blázninec a psychiatria sú najvýstižnejšie slová pokiaľ ide o vládu. Ďakujem veľmi pekne,“ dodal. Už predtým však Smer deklaroval, že nedodá hlasy ak to má znamenať návrat SaS do koalície.

Za odblokovanie schôdze parlamentu s oklieštenou koalíciou SaS požadovala, aby sa medzi prvými na riadnej schôdzi prerokovali zákony týkajúce sa riešenia energetickej krízy a pomoci ľuďom. Boris Kollár zasa navrhne začať bodom o zmene ústavy k predčasným voľbám. Program schôdze by sa mal tiež podľa očakávaní šéfa SaS Sulíka zúžiť, keďže sa podľa predbežnej dohody niektoré body stiahnu.