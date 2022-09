Sliačania sa pripravujú na referendum. Rozhodnú o základni amerických vojakov

Primátorka Sliača Ľubica Balgová pripomenula, že účasť očakávajú vysokú, keďže volieb sa doteraz zakaždým zúčastnilo viac ako päťdesiat percent voličov. Balgová preto predpokladá, že keď tam ľudia prídu, zahlasujú aj v referende.

Sliačania sa tak 29. októbra budú môcť vyjadriť svoj názor okrem preferencií na župana či primátora a poslancov zastupiteľstiev aj na tému, ktorú reprezentuje otázka: „Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?“

Petíciu iniciovala skupina občanov, ktorých začiatkom roka znepokojila obranná dohoda Slovenska s USA. Združili sa pod názvom Iniciatíva pre Sliač, pričom v krátkom čase vyzbierali dostatočné množstvo podpisov – viac ako tridsať percent oprávnených voličov.

„Sme teda povinní vyhlásiť referendum,“ podotkla sliačska primátorka Ľubica Balgová. „Občania to podali tak, aby sa uskutočnilo v čase komunálnych volieb. Účasť na nich je na Sliači vždy väčšia ako päťdesiat percent. Je teda predpoklad, že ľudia, ktorí prídu do volebných miestností, nevynechajú ani referendum,“ hovorí. V každom prípade sa vraj výsledok bude považovať za záväzné odporúčanie pre kompetentných. „Ak sa aj zúčastní menej ako päťdesiat percent voličov, referendum bude akoby platné. To znamená, že musíme akceptovať názor väčšiny pri akejkoľvek účasti,“ tvrdí.

NATO áno, Američania nie

Primátorka pokračovala, že v súvislosti s obrannou dohodou sa plánuje budovanie vojenskej základne cudzej armády, čo medzi miestnymi vyvoláva naozaj vážne znepokojenie. „Akceptujeme, že je tu letisko, no občania nie sú stotožnení s tým, aby sme tu mali iné vojská ako naše či Severoatlantickej aliancie (NATO), ktorej sme členmi. Vidia v tom paralelu z roku 1968, keď k nám prišli Rusi. No a teraz to berú tak, že tu budú Američania,“ vysvetlila. Povedala, že momentálne sú tam nemeckí a holandskí vojaci, s ktorými problém nemajú.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Sliač, vojaci, základňa Na sliačskom letisku sú už niekoľko mesiacov nemeckí a holandskí vojaci.

„Stále sa však hovorí o tom, že by mali prísť americkí vojaci. Celé to referendum je mienené proti tomu, že tu nechceme mať americké základne,“ ozrejmila Balgová. Upozornila, že obranná zmluva nie je podpísaná s organizáciou NATO, ale medzi Slovenskom a USA. „Sú síce súčasťou aliancie, no rovnako ako my majú aj samostatnú armádu. Proste je to rozdiel. Na prvý pohľad ide o nenápadný, ale v konečnom dôsledku podstatný detail,“ vraví.

Po voľbách už bude riešiť veci v súvislosti s referendom nové zastupiteľstvo. Musí ho vyhodnotiť a urobiť ďalšie kroky. „Čiže informovať o výsledku rezorty obrany, vnútra, aj pani prezidentku,“ doplnila Balgová.

Absurdná otázka?

Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková uviedla, že predvolebná kampaň môže mať rôzne podoby, no strašenie ľudí americkými základňami, jadrovými zbraňami a podobnými nezmyslami je maximálne nezodpovedné a hraničí so šírením poplašnej správy. „Vojenské letisko je a bude majetkom Slovenskej republiky, preto je táto otázka rovnako absurdná, ako pýtať sa, či súhlasíte s pristávaním UFO na Sliači,“ reagovala na to, ako ministerstvo spomínané referendum vníma a čo bude nasledovať, ak bude úspešné.

„Na Sliači sa momentálne nachádza presne 0 príslušníkov americkej armády. Preto ešte raz opakujeme, žiadna americká základňa na Sliači nebude. Kto tvrdí opak, klame,“ dodala hovorkyňa.

Ján Jančík z Iniciatívy pre Sliač reagoval, že keď tam budú vojaci, sklady a zbraňové systémy, nepôjde o materskú škôlku, ale o základňu. „A že tam nebudú americkí vojaci? Keď je to zmluva medzi Slovenskom a USA, pričom sem prídu americké lietadlá, tak ich hádam nebudú obsluhovať nejakí mongolskí vojaci,“ zdôraznil. Od referenda si vraj sľubujú rešpektovanie vôle občanov.

„Aby sa im tu žilo pokojnejšie a nemuseli sa báť. Ide nám o to, aby bol na prvom mieste občan a rozvoj mesta Sliač a nie americkej základne,“ poznamenal Jančík. No a veľmi dôležitá je podľa neho bezpečnosť. „Keď my namierime zbraňové systémy na Rusko, je logické, že oni namieria tie svoje na nás. Ide o to, že tu bude základňa nepriateľská voči nejakému štátu a tým pádom sa Sliač stáva terčom,“ mieni. Tamojší ľudia sú vraj nespokojní, lebo sú v podstate na rane.