Matovič pre Pravdu: Je čas zliezť z hrušky. Ľudia chcú pomoc, a nie egotripy

Minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič ide na druhý pokus o otvorenie parlamentnej schôdze s optimizmom. Do pár týždňov bude kríza s energiami podľa neho vyriešená.

Matovič: Je čas zliezť z hrušky. Ľudia chcú pomoc, a nie egotripy

Ako sa vám v piatok podarilo dohodnúť na odblokovaní parlamentu? Aké požiadavky mala strana SaS?

Na tom rokovaní som nebol. Tie požiadavky boli také, že niekto mal pocit, že je premiérom a že si bude diktovať, ako presne bude fungovať parlament a prijmú sa len ich návrhy a keď sa ich návrhy prijmú, tak oni sa potom rozhodnú, či sa budú baviť o tom, že by sa prijali teoreticky aj naše návrhy. Toto je naozaj na hlavu postavené.

Môžete tie požiadavky konkretizovať?

Predsunúť všetky návrhy SaS dopredu. Keď sa prijmú v parlamente, tak potom sa s nami ešte len začnú baviť o tom, čo sa udeje s našimi návrhmi. To je pyšné, arogantné a povýšenecké. Myslím si, že niekto by mal zliezť z hrušky dole a pozrieť sa na to, čo ľudí trápi. Ľudia od nás očakávajú pomoc, a nie egotripy kohokoľvek.

Igor Matovič k energetickej kríze

Podľa prieskumu pre TA3 až 43 percent opýtaných respondentov neverí tomu, že menšinová vláda vydrží do konca roka 2022. Aké si dávate šance s SaS v opozícii?

Keď mi manželka povedala, že vyhráme voľby, takisto som jej neveril.

Aké má štát riešenia na energokrízu a zdražovanie?

Celé Slovensko je dnes svedkom toho, že minister hospodárstva utekal z ministerstva hospodárstva, lebo vedel, že tam nemá odrobenú prácu. Snažíme sa dobehnúť neurobené, lebo vieme, že vyššie ceny energií sa na ľudí valia, aj na štát, aj na firmy, aj na samosprávy. Postupne, ako budeme mať riešenia dohodnuté, budeme ich predstavovať. Máme našťastie komfort v porovnaní s Českou republikou, že na domácnosti zatiaľ vyššie ceny energií nedoliehajú ani do konca roka doliehať nebudú. Nechcem tým hovoriť, že máme mesiace času, ale verím, že do pár týždňov bude táto otázka vyriešená.

Čítajte viac Žeby Matovič povolil návrat Sulíka? Blázninec a prerazené dno bizarnosti

Boris Kollár sa v pondelok na konzervatívnom summite vyjadril, že koalícia je vo finále s výberom nového, konzervatívneho ministra školstva. Kto to bude?

Máme viacerých kandidátov. Registrujem troch veľmi vážnych kandidátov a z nich potrebujem vybrať jedného, aby sme vám ho oznámili. Keď ho budeme mať, tak vám ho oznámim.