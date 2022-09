'Slovenský prezident Juraj Rizman...'. Chyba agentúry pobavila aj Čaputovú

„President of Slovakia Juraj Rizman, right and delegation… (Prezident Slovenskej republiky Juraj Rizman, vpravo a delegácia…)“. Agentúra AP, ktorá fotografiu distribuovala, neskôr opravila text na správny, kde uviedla, že na obrázku je prezidentka Zuzana Čaputová so svojím partnerom Jurajom Rizmanom.

Chybička však neušla pozornosti Zuzane Čaptuvej, ktorá s pobavením na sociálnej sieti konštatovala, že „Gratulujem Jurajovi! Je to neľahká funkcia pre ženu, nie to ešte pre muža. :)“.