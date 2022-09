Pčolinský: Načo byť vo vláde, ktorá nepresadí náš program

Pčolinský: Nezbláznime sa len preto, že niečo nazvú reformou

Ako sa v menšinovej koalícii zmení úloha Sme rodina? Vy ste doteraz boli tí, ktorí kritizovali alebo nepodporili zásadné reformy koalície.

Ktoré, prosím vás, ktoré?

Optimalizáciu siete nemocníc, reformu súdnej mapy, Obrannú zmluvu s USA, či vydanie Roberta Fica pred súd.

Pri všetkej úcte si naštudujte, o čom hovoríte. My sme hlasovali za obrannú zmluvu, hlasovali sme za súdnu mapu aj za ďalšie veci. Jediné, čo ste spomenuli je optimalizácia siete nemocníc, kde sme jasne povedali jasne naše výhrady a naše výhrady stále platia. Radšej si to doštudujte.

No boli ste, ale kritici zásadných zmien a teraz to na vás bude stáť a padať.

Nebudeme hlasovať za návrhy len preto, že ich niekto nazve reformou, tak my sa rovno zbláznime, lebo je to reforma a my za to musíme hlasovať. Keď si o niečom myslíme, že to nie je dobré, že to nie je na osoh ľuďom, tak to nahlas povieme a ukazuje sa to napríklad aj pri súdnej mape. My sme ju veľmi ostro kritizovali a dnes sa pozrite na vyjadrenia sudcov, ktorí hovoria, že v januári tu bude justičný armagedon a súdy sa zaseknú. Konštatuje to aj nový minister spravodlivosti, ktorý nás požiadal, aby sme prijali zákon, ktorý odloží účinnosť súdnej mapy o niekoľko mesiacov, pretože ministerstvo spravodlivosti to nie je schopné aplikovať do praxe. Naše výhrady boli relevantné a mali sme pravdu.

Tvrdíte, že ak sa v parlamente nebude urgentne riešiť energetická kríza, tak pre Sme rodina nemá význam zotrvávať v menšinovej vláde. Chystáte sa vypovedať koaličnú zmluvu?

Nie je to žiaden konflikt, my hovoríme veľmi jasne. Sme v menšinovej vláde, musíme sa spoliehať na hlasy z opozičných radov. V celej Európe je energetická kríza a je tu obrovská inflácia, ktorá tu nebola od Druhej svetovej vojny. My teda hovoríme, že v prípade, že menšinová vláda – pretože neviete, či väčšinu získate, alebo nie – ak táto vláda nebude schopná presadiť urgentnú pomoc na zastropovanie energií a nebude vedieť pomôcť a doručiť ľuďom pomoc v súvislosti so zdražovaním a infláciou, tak načo budete vo vláde ktorá nedokáže presadiť vlastným občanom pomoc. To nemá zmysel.