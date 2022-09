Štefan Kubík dostal za vraždu svojho kamaráta 15-ročný trest

Kubík podľa obžaloby v decembri 2019 v Považskej Bystrici po hádke bodol Miroslava Kysela nožom 12-krát do hrudníka, 13-krát zo zadu do krku a ešte päťkrát do chrbta. Okresný súd v Trenčíne mu za to v júli 2020 vymeral trest 15 rokov väzenia. Na základe odvolania obžalovaného Krajský súd v Trenčíne v októbri 2020 trest znížil na 12 rokov.

Voči rozsudku podal dovolanie na Najvyšší súd nielen Kubík, ale aj dnes už bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kým Kubíkovi najvyšší súd nevyhovel, ministerskému dovolaniu čiastočne áno. Kolíková vo svojom dovolaní argumentovala, že Kubík spáchal vraždu surovým a trýznivým spôsobom.

Najvyšší súd vec vrátil na opätovné rozhodnutie Krajskému súdu v Trenčíne s tým, že pri určení trestu neexistovali zákonné dôvody na uplatnenie mimoriadneho zmierňujúceho prostriedku. Krajský súd svojím dnešným zmeneným verdiktom tak potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu s tým, že Kubík si trest odpyká vo väznici so stredným stupňom stráženia.