Zdravotníci sa zajtra dozvedia, koľko im chce štát pridať

Zdravotníkom by tak platy mali narásť o 6,9 až do 45 percent. Praktická sestra s 20 rokmi praxe by mala mať minimálne 1271 eur, zdravotnícky laborant tiež s 20 rokmi praxe by mal zarobiť aspoň 1344 eur. Následne sa budú tieto platy každoročne valorizovať na základe priemernej mzdy. Materiál musí najskôr odobriť vláda a následne parlament.

Čítajte viac Lengvarský pre Pravdu: Odchod SaS ohrozí zvyšovanie platov zdravotníkov. Konflikt s Matovičom nemám

„Zvyšovaniu predchádzali mesiace rokovaní so všetkými zainteresovanými stranami. Dnes je na stole konkrétny výsledok. Skokovo odstraňujeme veľkú krivdu voči našim kolegom. Som si istá, že rokom 2023 sa zvyšovanie platov našich kolegov nezastaví a bude ďalej pokračovať,“ spresnila štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská.

Všetko však stojí a padá na schválení budúcoročného rozpočtu. Stále však ministerstvo nevyriešilo hromadné výpovede nemocničných lekárov, ktoré organizuje Lekárske odborové združenie – celkovo hovoria o 3 500 lekároch, ktorí sú pripravení výpovede podať. Šéf združenia Peter Visolajský spresnil, že do konca septembra vyhodnotia „počet výpovedí nepriestrelný“, podajú ich naraz v jeden deň. Následne začne plynúť výpovedná lehota.