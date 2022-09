Vláda bude rokovať o platoch zdravotníkov a drahých energiách. Koľko si prilepšia lekári a sestry?

„Napríklad lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3 000 eur, začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská.

Zdravotníkom by tak platy mali narásť o 6,9 až do 39,5 percenta. Praktická sestra s 20 rokmi praxe by mala mať minimálne 1 271 eur, zdravotnícky laborant tiež s 20 rokmi praxe by mal zarobiť aspoň 1 344 eur. Následne sa budú tieto platy každoročne valorizovať na základe priemernej mzdy. Súčasťou návrhu je aj zvyšovanie platov podľa počtu odpracovaných rokov, do tých by sa podľa ministra mala započítať aj prax v zahraničí alebo obdobie materskej či rodičovskej dovolenky. Napríklad sanitár s 20-ročnou praxou by mal po zvýšení základnú mzdu 1089 eur, čo je podľa rezortu zdravotníctva oproti dnešnému stavu zvýšenie o 342 eur. Ide o zvýšenie podľa automatu, ktorý platí už dnes, a k tomu extra navýšenie, ktoré navrhuje ministerstvo.

Viacerí ministri vrátane šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana avizovali, že súčasťou stredajšieho rokovania bude aj legislatíva, ktorá má riešiť energetickú krízu. Jedným zo základných mechanizmov má byť zastropovanie cien energií.

Gröhling: Nezatvárajte školy

Exminister školstva a podpredseda strany SaS Branislav Gröhling vyzval vládu, aby pre ceny energií nezatvárala školy. Kabinet by podľa neho mal mať na zreteli najmä vzdelanie detí. „Považujem za absurdné šetriť peniaze na energiách tým, že deti pošleme domov. Ušetrí sa minimum financií, rodičom sa skomplikuje rodinný život a na ceny energií doplatia deti svojím vzdelaním. Je to neprijateľné," skonštatoval exminister.

Upozornil, že je potrebné, aby sa školám vykryla žiadosť na zvýšené ceny energií vo výške 56,8 milióna eur. „Ak školy nedostanú celú sumu, pôjdu do dlhu. Ak budú školy v dlhu, nemôžu žiadať o eurofondy ani financie z plánu obnovy,“ podotkol.

Kabinet bude schvaľovať i predĺženie doby poskytovania a zvýšenie príspevkov za ubytovanie pre odídencov v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. V prípade maloletého odídenca sa príspevok má zvýšiť zo štyroch na päť eur, v prípade osoby nad 15 rokov z osem na desať eur. Novelizované nariadenie vlády má platiť od októbra.

Vláda má takisto odsúhlasiť platové náležitosti nového predsedu Štatistického úradu SR.

Súčasťou informatívnych materiálov v programe bude Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v nej okrem iného upozornil, že udržanie funkčného systému verejného zdravotného poistenia, poskytujúceho kvalitnú a bezplatnú zdravotnú starostlivosť, si vyžiada zvýšenie súčasného 14-percentného príspevku, ktorým na zdravotné poistenie prispieva pracujúci občan.

Ministri dostanú na stôl aj hodnotenie Slovenska v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Analýza je súčasťou výročnej správy pre americký kongres, ktorá mapuje situáciu nielen v USA, ale i v ďalších takmer 200 krajinách po celom svete. Slovensku autori správy priznávajú zvýšenú snahu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, upozorňujú však na viacero problémov, jedným z nich sú aj mierne rozsudky slovenských súdov, v dôsledku ktorých strácajú tresty odrádzajúci efekt.