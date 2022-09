Najprv Rizman, teraz vlajka. OSN sa pri prejave Čaputovej dopustila veľkej chyby

Organizácia na sociálnej sieti Youtube zverejnila prejav prezidentky Zuzany Čaputovej zo 77. Valného zhromaždenia OSN. V titulku videa je síce správne uvedené, že ide o slovenskú prezidentku, vlajku Slovenska však organizácia zamenila za slovinskú.

Chybu si všimla aj satirická stránka Zomri.

Ukážky z vystúpenia prezidentky Zuzany Čaputovej v OSN.

Len pár dní dozadu sa pritom veľkej chyby pri prezidentke dopustila aj agentúra AP. Pri záberoch z rozlúčky s britskou kráľovnou Alžbetou II. sa pri fotografii slovenskej delegácie pri katafalku objavil popisok, ktorý uvádzal ako slovenského prezidenta Čaputovej partnera Juraja Rizmana.

„President of Slovakia Juraj Rizman, right and delegation… (Prezident Slovenskej republiky Juraj Rizman, vpravo a delegácia…)“. Agentúra AP, ktorá fotografiu distribuovala, neskôr opravila text na správny.