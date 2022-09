Politológ:Víťazom Ficovho protestu je Uhríkova Republika. Smer ju definitívne legitimizoval

„Na utorňajšom protivládnom proteste zaznamenalo najväčší úspech hnutie Republika. Je to oficiálne potvrdenie partnerstva so Smerom, ktorý ho takto legitimizoval. Potvrdzuje to teda celkovo aj zmenu identity strany Smer,“ hovorí politológ Juraj Marušiak. Z nižšej účasti by sme však podľa neho nemali robiť ďalekosiahle závery o náladách medzi obyvateľstvom. „Mohli by sme byť totiž veľmi prekvapení z výsledkov najbližších parlamentných volieb,“ zdôraznil.

Foto: Printscreen TV Pravda marusiak Politológ Juraj Marušiak.

Inšpiráciou na utorňajší protivládny protest bola pre organizátorov aj demonštrácia, na ktorej sa v Prahe na začiatku septembra zúčastnilo viac ako 70-tisíc ľudí. Na Hodžovo námestie prišlo len od 3– do 5-tisíc ľudí. Možno tento protest považovať za úspešný?

Česko má silnejšiu tradíciu politickej participácie. Slováci nie sú takí navyknutí aktívne protestovať ako Česi. Svoju rolu zohralo aj počasie. Možno aj preto tá účasť bola nižšia. V Česku sa však do týchto podujatí zapojil širší segment spoločnosti. Nepodarilo sa získať najvyšších predstaviteľov odborov. Z toho hľadiska sa o úspechu hovoriť nedá. Organizátori ale budú určite tvrdiť, že protest úspešný bol. Z toho, ako protest vyzeral a koľko tam bolo ľudí, by som nerobil ďalekosiahle závery o náladách medzi obyvateľstvom. Mohli by sme byť totiž veľmi prekvapení z výsledkov najbližších parlamentných volieb.

Okrem Smeru a hnutia Republika na proteste odmietli vystúpiť predstavitelia väčších opozičných strán ako SaS, PS, KDH, pričom pozvánku vôbec nedostala maďarská strana Aliancia. Vyhodnotili politické strany svoju účasť či neúčasť dobre?

Zúčastnili sa najmä strany národne orientovaného segmentu. Od rôznych frakcií niekdajšej SNS, ktoré sa na tomto proteste zviditeľnili. Strana Hlas správne vyhodnotila, že občianske protesty mali väčšiu šancu prilákať väčšie množstvo protestujúcich. Je to však aj výraz istého zúfalstva, pretože je jasné, že by mnoho ich voličov tento protest podporilo, ale sami sa rozhodli neprísť. Na druhej strane, ak by sa aj zúčastnili, znamenalo by to, že prijali nadradenú pozíciu Roberta Fica v prostredí protestného elektorátu. Tento ich postoj možno hodnotiť podľa porekadlo ani ryba, ani rak. Vôbec nie je prekvapením, že sa protestu nezúčastnili liberálne alebo konzervatívnejšie orientované strany ako KDH, PS či SaS, ak sa vôbec SaS dá nazvať opozíciou. Je jasné, že tieto strany so Smerom vystupovať nebudú a nedajú sa viesť Smerom.

Predseda Republiky Milan Uhrík vyjadril potešenie, že sa konečne zúčastnili protestu spoločne aj s inými stranami a dostali sa z dlhej politickej izolácie…

Jediným relevantným politickým subjektom, ktorý sa na tomto proteste zúčastnil, je hnutie Republika. Preň je to určite úspech. Je to oficiálne potvrdenie partnerstva so Smerom, ktorý takto Republiku legitimizoval. Pre Smer to tiež znamená, že oficiálne potvrdil partnerstvo so stranou, ktorej predstaviteľov v minulosti označoval za neonacistov. Potvrdzuje to teda celkovo aj zmenu identity strany Smer.

Môžete očakávať, že Smer predstaviteľom týchto minoritných národniarskych strán ponúkne miesta na kandidátke alebo inú formu spolupráce?

Nejaký takýto zámer Smeru si viem prestaviť. Buď tie strany celkovo ideologicky a voličsky vytunelovať a získať ich elektorát. Posledné roky je toto prostredie asi jediná možnosť, kde môže Smer získať významnejší počet voličov. Nevylučujem, že nejakí ľudia z týchto zoskupení by sa na kandidátke Smeru mohli objaviť. Veď sa často hovorí, že by na jeho kandidátke mohol skončiť aj predseda SNS Andrej Danko. Takúto možnosť si viem predstaviť. SNS ako taká už nemá významnejšiu šancu dostať sa do Národnej rady.

Fico oznámil, že utorňajší protest má dospieť k masívnym protestom pripravovaným na 17. novembra. Mala včerajšia demonštrácia dostatočne veľký mobilizačný potenciál?

Dovtedy sú ešte dva mesiace. Takže Fico zrejme počíta aj s tým, že nespokojnosť obyvateľstva narastie a nálady sa zhoršia. V súvislosti s ekonomickým a sociálnym vývojom či obavami z nadchádzajúcej zimy a cien energií sú tie dôvody viac-menej oprávnené. Dostupnosť energií bude dôležitá otázka a v dôsledku pohybov na trhu s energiami bude zrejme narastať aj nezamestnanosť. Nespokojnosť teda bude narastať, a navyše vládna koalícia nepôsobí tak, že by sa chcela nejako stabilizovať. Skôr naopak. Tie Ficovej očakávania teda majú logický základ.

Televízia Markíza príspevok z protestov uviedla titulkom Dezoláti v uliciach. Neprispela svojím výsmechom z ľudí k ešte väčšiemu rozdeľovaniu spoločnosti?

Určite. Bolo mimoriadne hlúpe takýmto spôsobom znevažovať nielen opozičných politikov, ale najmä ľudí, ktorí sa k nim hlásia. Len ich to ešte viac utvrdzuje v názore, že treba podporovať politikov, ktorí sa na tomto proteste zúčastnili.