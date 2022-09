Dozvuky protestu proti vláde: Fico urobil najväčšiu radosť pohrobkom fašistov

„Poďme 20. septembra v Bratislave zorganizovať jedno obrovské protivládne zhromaždenie, kde ľudia budú hovoriť o tom, ako sa o nich vláda nestará,“ vyzval nedávno líder Smeru Robert Fico. Vo výzve adresovanej „celej slovenskej opozícii“ tiež pripomenul, že sme svedkami mimoriadne hlbokej ústavnej, sociálnej aj ekonomickej krízy.

„Musíme chcieť predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta, ako sa Slovensko dostane z ústavnej krízy ale aj krízy zdražovania,“ vyhlasoval Fico na utorňajšom protivládnom proteste, kde sa v chladnom a daždivom počasí podľa odhadov zišlo 3 až 5-tisíc účastníkov.

„Svoju rolu zohralo aj počasie. Možno aj preto tá účasť bola nižšia. Nepodarilo sa získať najvyšších predstaviteľov odborov. Z toho hľadiska sa o úspechu hovoriť nedá. Z toho ako protest vyzeral a koľko tam bolo ľudí, by som nerobil ďalekosiahle závery o náladách medzi obyvateľstvom. Mohli by sme byť totiž veľmi prekvapení z výsledkov najbližších parlamentných volieb,“ zhodnotil politológ Juraj Marušiak.

Čítajte viac Otvorenie parlamentu ukázalo jasný smer - predčasné voľby

Zároveň Fico predstavil výzvu z protestného stretnutia s konkrétnymi požiadavkami. Predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) vyzval k okamžitej demisie, vládnych politikov požiadal o zmenu ústavu, ktorá umožní konanie predčasných volieb referendom alebo uznesením Národnej rady. Od prezidentky Zuzany Čaputovej chcel, aby nezmarila druhé referendum.

Opäť tiež pripomenul, že na protest pozvali všetky opozičné strany. „Nie je čas na politikárčenie, musíme ukázať jednotku, ktorá povedie k výmene súčasnej vlády. My tu dnes nezostavujeme vládu,“ vyhlásil. Na proteste ale vystúpili len predsedovia mimoparlamentných strán Rudolf Huliak (Národná koalícia), Pavol Slota (Domov-národná strana), Andrej Danko (SNS) či europoslanec a predseda Republiky Milan Uhrík.

Čítajte aj Fico sa kvôli protestom spája s pohrobkami fašistov. Nepohrdol by vraj ani diablom

Zlý vtip s vážnymi rizikami

Fico síce pozýval na protest takmer všetky opozičné strany, prišli však len tie najmarginálnejšie a nacionalistické. V pretlaku národnostne orientovaných minoritných strán sa ale rozhodol vynechať maďarskú stranu Aliancia. Ostatní predstavitelia opozície účasť na pódiu s predsedom Smeru len jednoducho zavrhli.

Predstavitelia Hlasu na proteste vystúpiť odmietli. „Nechceme sa zúčastniť tej politickej časti,“ vyhlásil ešte v utorok predseda Hlasu Peter Pellegrini. Podporil preto len občiansku časť protestu, ktorá „nie je spojená s politikou a na ktorej sa nepriživujú politické strany. Tie môžu od účasti na takom proteste aj demotivovať.“

Otvorenejšie a priamočiarejšie svoje dôvody komunikovalo Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH). „Ľudia potrebujú pred ťažkou zimou a uprostred krízy účinnú pomoc a vláda ju mala namiesto hádok už dávno predstaviť. Sme presvedčení, že ak menšinová vláda nebude schopná riadne fungovať, teda riešiť skutočné problémy ľudí, východiskom z patovej situácie sú predčasné voľby. Vývoj pozorne sledujeme,“ reagovalo KDH.

Napriek nespokojnosti s nefungovaním vlády ale v KDH nechcú mať s Ficom nič spoločné. „Podporovať akúkoľvek protestnú akciu organizovanú stranou Smer, ktorá je zodpovedná za nehorázne zneužívanie moci v štáte, navyše za výdatného partnerstva extrémistov, je pre KDH nepredstaviteľné. Našu politiku staviame na zodpovednej pomoci ľuďom a odborných riešeniach, nie na populistickom vykrikovaní a popieraní vlastných hodnôt. Aj KDH je do veľkej miery sklamané z neschopnosti vlády riadiť štát, ale ak sa za záchrancu pasuje strana Smer, ktorá štát uniesla, pôsobí to ako veľmi zlý vtip s vážnymi rizikami,“ odkázali kresťanskí demokrati.

Čítajte rozhovor Politológ:Víťazom Ficovho protestu je Uhríkova Republika. Smer ju definitívne legitimizoval

Aj Progresívne Slovensko (PS) hovorí o jednoznačnom zlyhaní vlády. „Po odchode SaS z koalície sme vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby čo najskôr prišiel s opatreniami na boj proti energetickej kríze a balíčkom pomoci pre ľudí. Každý jeden deň, ktorý vláda nepomáha riešiť občanom a firmám problémy so zdražovaním, je jej zlyhaním,“ pripomenulo PS.

Napriek tomu, aj oni vyhodnotili účasť na tomto proteste ako nepredstaviteľnú. „Nechceme a nebudeme sa podieľať na predvolebnej kampani Roberta Fica, ktorý sa už bez akejkoľvek hanby spája s fašistickými a extrémistickými silami,“ zdôraznili.

Ficovi na proteste ostali len nacionalisti

Práve zloženie účastníkov, na ktoré poukazoval aj Pellegrini, pravdepodobne zabránili väčšej účasti verejnosti, zďaleka neporovnateľnej s nedávnym stotisícovým protestom v Prahe. Zároveň sa však Ficovi stále viac darí legitimizovať hnutie Republika ako štandardnú politickú stranu. Ich líder Milan Uhrík preto neskrýval radosť.

„Cesta k spoločnému protestu bola komplikovaná, ale snažili sme sa,“ povedal predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. „Som veľmi rád, že sa nám konečne, hádam po dvoch rokoch, podarilo to, po čom sme všetci tak dlho volali, spoločný opozičný protest,“ potešil sa Uhrík.

Hnutiu sa tak konečne podarilo naplniť želanie, s ktorým ich strana vlastne vznikla: vyslobodenie sa z večnej politickej izolácie, ktorú si strana v parlamente získala z veľkej časti aj pre neonacistickú minulosť jej vodcu a viacerých ďalších členov.

„Budeme bojovať razantne, ale zároveň bez zbytočných a nič neriešiacich provokácií, ktoré by nás odsúdili na večnú opozíciu a izoláciu. Politika, ktorá nikdy neprinesie reálne výsledky, nemá zmysel,“ oznamoval Uhrík ešte vlani v januári pri zakladaní strany.

Čítajte aj Fico sa vyhráža pomstou: Sabotéri a gauneri po voľbách skončia. Hrozí im doživotie

Sám Fico pritom členov strany Republika ešte vo februári 2017 nazýval pohrobkami fašistov. V súčasnosti túto stranu expremiér už obhajuje ako zákonnú. „Ak niekto hovorí, že taká strana nemá existovať, nech sa obráni cez generálneho prokurátora na Najvyšší súd a ten nech takúto stranu zruší,“ hovorí Fico už niekoľko týždňov.

„Jediným relevantným politickým subjektom, ktorý sa na tomto proteste zúčastnil, je hnutie Republika. Pre nich je to určite úspech. Je to oficiálne potvrdenie partnerstva so Smerom, ktorý ich takto legitimizoval. Pre Smer to tiež znamená, že oficiálne potvrdili partnerstvo so stranou, ktorej predstaviteľov v minulosti označovali za neonacistov. Potvrdzuje to teda celkovo aj zmenu identity strany Smer,“ zhodnotil Marušiak.

Zatiahli Slovensko do vojny

Protivládny protest financoval opozičný Smer. Fico vyhlásil, že za zdražovanie je podľa neho z veľkej miery zodpovedá súčasná vláda a prezidentka Zuzana Čaputová, lebo „zatiahli Slovensko do vojny, s ktorou Slovensko nemá absolútne nič spoločné“.

Aj ďalší rečníci a protestujúci v utorok podvečer na bratislavskom Hodžovom námestí volali po demisii vlády a riešeniach energetickej krízy. Kritizovali prezidentku Zuzanu Čaputovú za nevyhlásenie dvoch referend, ktoré mali viesť k predčasným voľbám.

Čítajte aj Opozícia odovzdala prezidentke 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda. Chce predčasné voľby

Spochybňovali dôvodnosť pomoci Ukrajine s obranou proti ruskej invázii a volali po zmene ústavy umožňujúcej skrátenie volebného obdobia parlamentu referendom alebo uznesením Národnej rady.

Ešte pred politikmi vystúpili zástupcovia občianskych, profesijných či záujmových organizácií. S prejavom vystúpili herec a režisér Marek Ťapák, prezident občianskeho združenia Zjednotení za mier Eduard Chmelár, zástupcovia dôchodcov a Združenia miest a obcí Slovenska či predsedníčka Odborového zväzu justície Ingrid Vrkočová.

Ako údajný občiansky aktivista bol prítomný aj bývalý poslanec Sme rodina Peter Marček či zakladateľ európskej pobočky ruského motorkárskeho klubu Noční vlci Jozef Hambálek. Keďže tento klub sa aktívne podieľal na vojne proti Ukrajine, Hambálka v lete zaradili na sankčný zoznam Európskej únie.