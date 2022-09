Takmer 57 miliónov eur. Účty za energie trápia školy, na pomoc štátu čakajú už mesiace

Názory sa rôznia

Premiér a zastupujúci minister školstva Eduard Heger (OĽaNO) sa na slávnostnom otvorení akademického roka na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici vyjadril, že školy sa absolútne nemusia obávať energetickej krízy. „Som si istý, že spolu to zvládneme, my vás určite nenecháme na ‚holičkách‘. Verím tomu, že 17. november bude deň oslavy hrdinstva našich študentov a určite to nebude deň zatvárania škôl.“

K problémom na školách sa na sociálnej sieti vyjadril aj exminister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Ešte keď sme boli vo vláde, padol tento návrh na krízovom štábe aj na zasadnutí vlády a vždy sme to odmietali. S opatreniami na zníženie spotreby energie v budovách prišiel aj návrh zavrieť školy v piatky a predĺžiť vianočné prázdniny. Považujem to za absurdné.“ Zatvárať školy len preto, aby sa ušetrili energie by podľa exministra znamenalo úplné zlyhanie štátu. „Osem mesiacov sme od ministerstva financií žiadali kompenzovanie cien energií pre školy. Dokopy je to 56,8 milióna eur (36,8 ZŠ a SŠ a 20 VŠ). Až teraz bolo žiadosti vyhovené, aj to iba čiastočne,“ dodáva.

B. Gröhling upozorňuje, že ak školy nedostanú celú sumu na kompenzáciu cien energií, pôjdu do dlhu. „Ak budú školy v dlhu, nemôžu žiadať o eurofondy ani financie z plánu obnovy. A to sú v posledných rokoch hlavné zdroje investícií na rozvoj školstva.“