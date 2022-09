Zúfalá snaha Putina zachrániť si kožu, hovorí o mobilizácii v Rusku generál Macko

„Už samotné posunutie vyhlásenia o mobilizácii a referende na okupovaných územiach Ukrajiny naznačuje, že sa toto rozhodnutie nerodilo ľahko a zrejme má aj odporcov vo vnútri Kremľa,“ hovorí v podcaste denníka Pravda generál vo výslužbe Pavel Macko. Pripraviť nových vojakov a jednotky do boja sa mu môže podariť, ale bude to trvať týždne. „Rusi síce sú takí dobrodruhovia, aby nasadili vojakov bez dostatočného výcviku, ale boli by skutočne iba potrava pre kanóny a gulomety a nezmenilo by to pomery na bojisku,“ konštatuje Macko.