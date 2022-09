Prvý rozhovor s budúcim ministrom školstva Partilom: Viera moju prácu neovplyvní, som človek z praxe

S budúcim ministrom školstva Slavomírom Partilom sme sa stretli na škole, ktorú vedie. Na stretnutie takpovediac dobehol z akcie, ktorú organizovalo trebišovské gymnázium a hneď pokračoval v ďalšom stretnutí na pôde odbornej školy. „Nemá to nič spoločné s mojou nomináciou, proste takto to dnes vyšlo a mám toho veľmi veľa,“ uviedol. Ochotne však odpovedal na naše otázky.

Čo hovoríte na dohodu koalície, že vás chcú menovať za ministra školstva?

Vnímal som diskusiu o viacerých kandidátoch, ktorých som považoval za veľmi zaujímavých a veľmi vhodných. Ale ak sa takto koalícia rozhodla, budem to rešpektovať, pretože s podporou tímu, s ktorým by som spolupracoval, budem schopný túto funkciu zastávať. Počkám si, keďže je ešte veľmi predčasné čokoľvek komentovať. Teraz je to medzi pánom premiérom a pani prezidentkou. Možno ich zaujali výsledky mojej práce, alebo odporúčania ľudí z branže, ktorí ma poznajú a vedia, čím sa zaoberám posledných päť až desať rokov, tak si povedali, že možno by som bol dobrý kandidát.

Máte nejakú víziu, kam by pod vašim vedením mohlo školstvo smerovať?

Nechcel by som v tejto fáze niečo vysvetľovať, naozaj, je to predčasné. Ak už budem v pozícii, že sa môžem vyjadrovať k témam nejakého smerovania toho môjho tímu, s ktorým by som sa mal školstva ujať, tak vtedy to bude relevantné. Mali sme tu množstvo modelov, množstvo koncepcií, vzorov, počínajúcich od Fínska, cez Rakúsko a podobne. Myslím si, že viem posúdiť, čo je koncepčné a čo nekoncepčné, čo má dlhodobý a čo nemá dlhodobý dosah.

V diskusiách sa o vás hovorí ako o odborníkovi, ale s prívlastkom konzervatívny…

Každý prichádza z nejakého prostredia. Ja na ministerstvo nejdem riešiť ani politiku a ani filozofiu. Školstvo momentálne žije určitými problémami, potrebuje hlavne stabilizáciu a je jedno, či som ja v tejto pozícii alebo nie. Každého a aj mňa dnes zaujíma, ako sa všetky veci zastabilizujú, ako sa vysporiada celý rezort ale aj celý štát s dopadmi krízy. To sú hlavné veci a nemyslím si, že by som v tejto situácii videl priestor na to, aby sme riešili, kto je liberál a kto je konzervatívec.

Bude mať viera vplyv na vašu prácu?

Niektoré témy teraz nebudú podstatné, lebo máme oveľa dôležitejšie témy, ktoré treba riešiť. A toto, aj keby to bola téma, som nezachytil ani okrajovo, že by to bola nejaká politická agenda alebo úloha alebo očakávania, že ja sa mám nejakým spôsobom správať. Mohol som učiť polovicu svojej kariéry na štátnej škole a polovicu na cirkevnej, a v tomto smere je to moja čisto osobná vec. To, či štatutár na škole je veriaci, nie je žiadna telesná chyba. Je to moje presvedčenie, ale politicky nie je vôbec mysliteľné, aby som sa takýmito témami zaoberal, lebo som človek z praxe. Budú sa riešiť veci, ktoré sú podstatné.

Čo bude to podstatné?

Poznám množstvo ľudí, s ktorými som sa odborne stretol, fungujem nielen v strednom odbornom školstve ale aj v prostredí gymnázií, roky fungujem v rámci duálneho vzdelávania. Keďže som v rôznych komisiách ministerstva školstva, viem, ako tam veci fungujú. Môj záber je relatívne široký. Samozrejme, že nikto nevie reagovať na každú jednu oblasť na ministerstve, takže na to je tam skladba štátnych tajomníkov, ľudí, ktorí jednoducho doplnia to spektrum. Podstatné je, aby ľudia na ministerstve, ktorí zodpovedajú za rezort, sa dopracovali k výsledkom a riešeniam, ktoré budú pre školstvo užitočné.

Momentálne kandidujete aj za poslanca mestského zastupiteľstva v Trebišove…

V Trebišove žijem 25 rokov, je tu kopec ľudí, s ktorými spolupracujem. Terajší primátor mesta Marek Čižmár je môj bývalý kolega. Je to človek, ktorého poznám roky a považujem ho za svojho blízkeho priateľa. Presvedčil ma, aby som na tej našej ulici kandidoval do mestského zastupiteľstva. Ak sa stanem ministrom, vôbec netuším, či v rámci tohto môžem byť súčasťou komunálnej politiky. Toto ma teraz vôbec netrápi.

