Platy zdravotníkov by sa mohli zvýšiť, vládny návrh je v druhom čítaní

Platy zdravotníkov by sa mohli zvýšiť. Vyplýva to z vládneho návrhu ktorý v piatok posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.