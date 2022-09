Fico: Je smiešne tvrdiť, že v Maďarsku je porušovaný právny štát

Ak niekto tvrdí, že v Maďarsku sú porušované princípy právneho štátu, ako to robí v tomto prípade Európska komisia, tak je to smiešne. Vyhlásil to v rozhovore pre maďarskú komerčnú televíziu HírTV bývalý predseda slovenskej vlády Robert Fico. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.