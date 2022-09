Prieskum preferencií: Hlas a Smer favoriti, progresívci už tretí

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 18,3 percenta hlasov.

Druhou najpreferovanejšou stranou by bol Smer-SD, ktorý by získal 15,5 percenta hlasov, na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (PS), ktoré by podporilo 11,6 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo osem strán. Vyplýva to z online prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Strana SaS by podľa tohto prieskumu získala 9,3, OĽANO 7,8 a Sme rodina 7,5 percenta hlasov. Mandáty v parlamente by získala aj Republika, ktorú by volilo sedem percent respondentov a KDH, ktoré za svoju voľbu označilo v prieskume 6,5 percenta opýtaných.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom 2,8 percenta hlasov, ĽSNS (2,7), Aliancia (2,1) i SPOLU-občianska demokracia (1,9). Rovnako tak by sa do parlamentu nedostala strana Za ľudí a Maďarské fórum, ktoré získali zhodne 1,7 percenta hlasov, ani Dobrá voľba a umiernení so ziskom 1,3 percenta. Iné strany by volilo 2,1 percenta respondentov.

Na základe hlasov v prieskume by Hlas–SD získal v parlamente 33 kresiel, Smer–SD 28, PS 21, SaS by mala v NR SR 17 mandátov, OĽANO 14, Sme rodina 13, Republiku a KDH by v zákonodarnom zbore reprezentovalo 12 poslancov.

V ankete, zrealizovanej od 14. do 20. septembra, oslovili 1003 respondentov, voliť by išlo 69 percent z nich.