Viezlo Kaliňáka do basy. Novinár Vagovič mlčí, ako získal policajné auto pre svoj súkromný klip

Informáciu ako prvý priniesol týždenník Plus 7 dní. Vagovičovu knihu Padreho klan propaguje špeciálny videoklip, kde si zahrali aj známi herci ako Marek Majeský, Gregor Hološka či Miro Noga. Kniha má byť thrilerom o policajnej mafii, ktorá slúžila na potieranie „politických oponentov Šéfa a strany Zder“.

Policajná dodávka, ktorá sa objavila v klipe, má rovnaké číslo ako auto, ktoré preváža zadržaných na súd, napríklad viezlo aj obvineného Roberta Kaliňáka. Keď sa týždenník pýtal Vagoviča na to, ako mohlo auto patriace policajnému zboru „účinkovať“ v súkromnom klipe, zareagoval: " To ťažko! Neviem, odkiaľ to máte. Ja takúto informáciu nemám.".

VIDEO: Auto, ktoré priviezlo Roberta Kaliňáka na súd, je rovnaké a s rovnakým evidenčným číslom ako auto použité v súkromnom klipe novinára Mareka Vagoviča. (22. 4. 2022)

Keď sa ho redaktorka spýtala, či mal auto požičané z NAKA, zareagoval podráždene: „Ja vám nebudem odpovedať na tieto otázky. To je moja súkromná aktivita, akým spôsobom ja využijem konkrétnych ľudí a autá v súkromnom projekte. Do toho vás naozaj nič nie je. To nie je vaša vec. To je moja súkromná vec. Vydávam knihu, natočil som trailer. To je všetko, čo k tomu viem povedať,“ povedal Vagovič a zložil telefón. Na sociálnej sieti, kde mal zverejnené fotografie z nakrúcania klipu, číslo na aute zmazal.

Foto: FB Mareka Vagoviča Marek Vagovič, klip Zábery z klipu na promo knihy Mareka Vagoviča. Vľavo je policajná dodávka s číslom, vpravo podobný záber, kde je číslo už zmazané.

Podobne pochodil aj portál O médiách, ktorý mu položil podobné otázky a Vagovičovi pripomenul, že „upozorňovať na korupciu, štátnu mafiu a pri tom sa tváriť, že policajné auto, a možno aj ľudia z polície v jeho reklame, je jeho súkromná vec, je ďaleko od podstaty fungovania nezávislého investigatívneho novinára“.

Vagovič sa podľa portálu ozval a poslal niekoľko osobných invektív, ale „na otázky webu Omediach.com – či bolo v klipe použité policajné auto, či tam asistovali policajti, či má spoluprácu pri knihe s políciou a s kým ju prípadne na polícii dohodol – stále neodpovedal“.

Otázky o tom, čo auto použité v klipe bolo policajné a či sú na videu nakrútení aj skutoční policajti z NAKA dostali od oboch redakcií aj Policajný zbor SR. Zatiaľ bez odpovede.

Marek Vagovič je investigatívny novinár, ktorý písal pre viaceré redakcie, známe je najmä jeho pôsobenie v Aktualitách, v súčasnosti je v Konzervatívnom denníku Postoj. Plánuje sa aj jeho vlastná relácia vo verejnoprávnej televízii RTVS.