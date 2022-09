Remišová: Odvolávanie Matoviča bude teáter. A ak sa budú poslanci biť, utopíme sa v mori nenávisti

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že jej strana s "pohrobkami fašistov“ nespolupracuje. „My sme to povedali jasne, pre nás je to neakceptovateľné" uviedla po relácii V politike na ta3.

Ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na stoličke podržia a zdôraznila, že ak ľudia budú robiť to, čo šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) a Romana Tabák (Sme rodina), Slovensko sa utopí v mori nenávisti.

Do 1. januára budú podľa ministerky Remišovej ceny elektriny na Slovensku stabilné a zdôraznila, že sú jedny z najnižších v Európskej únii. „Česká republika zastropovala cenu, pretože tam bola cena elektriny dva- či trikrát drahšia ako na Slovensku. Aj po zastropovaní majú Česi elektrinu výrazne drahšiu ako na Slovensku,“ spresnila vicepremiérka. Pripomína, že opatrenia, ktoré musí štát prijať, budú určovať cenu elektriny až od 1. januára. Pritom sa spolieha na pripravované memorandum so Slovenskými elektrárňami. Dodala, že plynu síce bude dosť, no problémová bude cena, ktorá sa bude musieť kompenzovať.

Určite to bude vzrušujúce odvolávanie, mňa však mrzí, že sa SaS spojila s Hlasom. Je to ich problém, takto sa rozhodli. Obe strany, aj Igor Matovič, aj opozícia to využijú na teáter. Veronika Remišová

„Ak nebudú ceny energií únosné, predbežne navrhujeme tzv. energošeky vo výške 150 eur,“ ozrejmila. O výške kompenzácie sa podľa nej rozhodne až koncom roka.

Pripomenula, že štát nemôže len tak rozdať určitým podnikom peniaze, pretože by išlo o štátnu pomoc, ktorú musí schváliť Európska komisia. Komisia aktuálne rokuje o dvoch formách pomoci – pre menšie a pre väčšie podniky.

Pri otázke odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré iniciuje dnes už opozičná SaS, podotkla, že zlatým pravidlom jej strany je nehlasovať pri odvolávaní ministrov s opozíciou. „Určite to bude vzrušujúce odvolávanie, mňa však mrzí, že sa SaS spojila s Hlasom,“ skonštatovala predsedníčka strany Za ľudí. Sama by sa na mieste SaS ani pri tejto otázke s Hlasom nespojila.

„Je to ich problém, takto sa rozhodli. Obe strany, aj Igor Matovič, aj opozícia to využijú na teáter,“ priznala. S Matovičom ako s ministrom financií je spokojná. „Rozpočet je v lepšej kondícii ako za vlády Smeru,“ spresnila.

Ministerka však musela reagovať aj na politický bulvár, ktorý predviedla nová poslankyňa hnutia Sme rodina Romana Tabák a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

„Verbálne či fyzické útoky absolútne odmietam. Na sociálnej sieti bola reklama na handru ,Pellé’, podobná bola na Hegera. Pani Cigániková má rohožku s tvárou Krajčího, kde si utiera zablatené topánky. Nieže to nepatrí do parlamentu, ale dehonestuje nás to ako ľudí. To isté si myslím o tej bitke,“ dodala.

"Ak si budeme toto robiť, utopíme sa v mori nenávisti. Akékoľvek fyzické násilie je cez čiaru. Tomu však predchádzajú verbálne prejavy nenávisti. Tie nás dovedú k tomu, že ako spoločnosť budeme rozdelení,“ uzavrela.

Remišovej sa pritom počas vládnutia rozpadla strana. Dôvodom bolo vytvorenie frakcie, ktorú zastupovala exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). „Nikdy som pani Kolíkovú osobne neurážala,“ spresnila Remišová. S exministerkou Kolíkovou odišla frakcia poslancov Za ľudí do klubu SaS. „Keď si budeme nadávať, urážať sa alebo mlátiť v kaviarňach, tak tie problémy nevyriešime,“ uzavrela.