Slovenské elektrárne: Všetko je predané. Vládny plán B nás ženie do konkurzu

Branislav Strýček hovorí o návrhu energozákona, ktorý môže byť pre Slovenské elektrárne likvidačný.

Viac než 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Elektrina, ktorú dodávajú do siete, pokrýva približne 60 % spotreby krajiny. V súčasnosti čakajú na dokončenie 3. a 4. blok atómovej elektrárne Mochovce, vďaka ktorým sa krajina stane exportérom elektriny.

V prípade prijatia zákona k všeobecnému hospodárskemu záujmu (VHZ) pri vysokých cenách energií a uplatnení ho na vyhlásenie tzv. stavu núdze však podľa Strýčeka hrozia pre elektrárne katastrofálne dôsledky. Dôvodom je zadlženosť spoločnosti, ktorá má u bankových veriteľov napožičiavané 4,2 miliardy eur práve na dostavbu Mochoviec 3 a 4. Keďže tretí blok Mochoviec ešte stále nevyrába, elektrárňam sa dlhy kopia a do januára majú dosiahnuť 4,6 miliardy eur. V pondelok ráno preto posielajú list prezidentke Zuzane Čaputovej, všetkým členom vlády aj 150 poslancom v ktorom budú žiadať úpravu návrhu zákona pred utorkovým prerokovaním v parlamente, kde ide do druhého čítania.

V budúcom roku, keď nabehne do výroby 3. blok Mochoviec, podľa Strýčeka elektrárne vyrobia 20,8 terawatthodiny (TWH) elektriny. Z toho 6,15 TWH prisľúbili slovenským domácnostiam, 3,8 TWH predali na slovenský trh a zvyšných viac ako 10 TWH predali zahraničným klientom v Nemecku, Česku a Maďarsku. Vláda chce teda novým zákonom získať dosah aj na elektrinu, ktorá je už dávno predaná.

„Keď sa vláda rozhodne, bude môcť zobrať produkt, ktorý niekto vyrobí, aj pokiaľ ho už predal a za ceny, o ktorých sama rozhodne," vysvetlil v nedeľu večer na stretnutí Strýček. „S takýmto zákonom už nezískame žiadne úvery, žiadna banka nás nezafinancuje," do­dal.

V prípade „znárodnenia" domácich zdrojov, čo umožňuje návrh zákona v prípade vysokých cien, by ale štát mohol siahnuť na všetky tieto kapacity nielen v prípade Slovenských elektrární, ale ktoréhokoľvek iného slovenského výrobcu. Pre najväčšiu energofirmu v krajine by to znamenalo, že už predanú elektrinu musí pre klientov podľa platných zmlúv dodať, teda ju dodatočne nakúpi na burze za aktuálne trhové ceny.

Na jednej strane by tak síce vláda pokryla celoročnú spotrebu Slovenska suverénne najlacnejšou elektrinou v Európe, na druhej by Slovenským elektrárňam vznikol k takmer 5-miliardovému existujúcemu aj dodatočný dlh vo výške 10 miliárd eur za pohotovostný nákup. A keďže súčasťou návrhu zákona je aj odškodnenie vládou, v konečnom dôsledku by tento astronomický účet takmer vo výške celoročného rozpoštu štát musel prevziať na svoje plecia. Slovenské elektrárne by medzitým so zadlženosťou takmer 15 miliárd museli zastaviť projekt dostavby Mochoviec a prepadli by do konkurzu.

Na problém upozornili už na jar

Šéf Slovenských elektrární na tento problém upozorňoval už vo februári tohto roka, keď vláda ešte vo štvorkoalícii začínala riešiť dopady vysokých cien elektriny na Slovensko. „Každý mesiac čakania na uvedenie tretieho bloku do prevádzky nás stojí milióny eur, je tam potrebná údržba, platy zamestnancov, kým sa nevyrába, dlh rastie,” vymenoval Strýček.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vtedy vymysleli, že zdania jadrové elektrárne a peniaze pôjdu na kompenzáciu vysokých účtov za energie pre mestá, obce či bytovky s vlastnými kotolňami.

Slovenské elektrárne sa bránia novej dani.

Vláda napokon návrh na novú daň stiahla a nahradila ho dohodou s elektrárňami. Majoritný akcionár Slovenských elektrární, spoločnosť Slovak Power Holding, podpísala s Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií Memorandum o mimoriadnych opatreniach na elimináciu dopadu nárastu cien elektriny na odberateľov.

Slovak Power Holding sa v memorande zaviazalo podniknúť také kroky, aby si Slovenské elektrárne mohli vyhradiť pre roky 2023 a 2024 elektrinu, ktorú by predali pre vybrané skupiny odberateľov za fixné ceny. Podľa Memoranda by sa pre vybrané skupiny odberateľov malo vyčleniť 6,15 terawatthodín za cenu 61,20 eur. Celková hodnota podpory bude predstavovať približne 850 miliónov eur.

Ministerstvo financií a ministerstvo hospodárstva sa tým tiež zaviazali, že v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu akejkoľvek novej dane, odvodu, poplatku, špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mohla finančne ohroziť Slovenské elektrárne.

