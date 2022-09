Polícia bude mať nové hybridné vozidlá za takmer 40 miliónov

Policajný prezident Štefan Hamran upozornil, že stav vozového parku slovenskej polície je najhorší v celej EÚ. Ešte na konci augusta preto policajný prezident informoval o nákupe 607 áut v celkovej odhadovanej hodnote 27,2 milióna eur bez DPH. Tento tender bol ale prehodnotený a počty vozidiel mierne navýšené.

Zmení sa aj vizuál vozidiel. Namiesto aktuálnej žlto-zeleno-bielej budú polepy áut žlto-modrej farby. „Nové farby používajú polície naprieč Európou. Odborníci vybrali žltú, pretože má špeciálne fyzikálne vlastnosti, má vysokú viditeľnosť aj za znížených svetelných podmienok. Kombinácia týchto farieb je považovaná celosvetovo za farbu polície,“ zdôraznil policajný prezident Štefan Hamran.

Čítajte viac Polícia vyzvala ľudí: Rozhodnite na facebooku o novom dizajne našich áut!

Tieto vozidlá budú nabíjané na vlastných nabíjačkách. Zbor by mal disponovať 130 stanicami s celkovo viac ako 400 nabíjačkami.

„V Pláne obnovy a odolnosti sú presne zadefinované rámce, kde sa v rámci výberu vozidiel môžeme ľudovo povedané hýbať, či už ide o elektrické vozidlá alebo plug-in hybridy, takisto musia spĺňať hranicu emisného limitu,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.

Čítajte viac Policajti kupujú elektroautá za 29 miliónov. Praktický nezmysel ušitý na mieru, tvrdia experti

Polícia v následných dňoch dostala 60 kusov nových vozidiel KIA Ceed Combi 1.5T, ktoré ešte polícia dostala bez nových polepov. Sú určené pre krajské a okresné riaditeľstvá, kriminálnu políciu a Úrad pre ochranu ústavných činiteľov.

„Museli to byť plug-in hybridy, pretože peniaze, ktoré sme dostali z plánu obnovy mali byť minuté na nákup takýchto vozidiel. Bolo to tak, že berieš – neberieš, my sme si povedali, že teda 600 nových vozidiel pre Policajný zbor sa zíde, keďže teraz jazdia na takých vozidlách, na akých jazdia,” doplnil Hamran.

Ministerstvo vnútra má vo vozovke parku 905 vozidiel, ktoré majú viac ako 15 rokov, 1 934 áut s viac ako 12 rokmi. Viac ako 300-tisíc km má najazdených 802 vozidiel, viac ako 250-tisíc km má najazdených 1 440 áut a 2 289 vozidiel najazdilo viac ako 200-tisíc km.