Podmienkou na odvolanie Matoviča sú predčasné voľby. Rozhodnú hlasy nezaradených

Ak by chcela opozícia tento týždeň odvolať ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), nestačilo by, ani keby bola opozícia v parlamente do poslednej nohy. Opozícia má momentálne bez nezaradených poslancov dokopy 72 hlasov.

No pri vyslovení nedôvery vláde a jej členom, na voľbu a odvolanie predsedu a podpredsedov Národnej rady a pri schvaľovaní iných návrhov, pri ktorých to určuje ústava alebo zákon, musí byť súhlas najmenej 76 poslancov, čo predstavuje absolútnu väčšinu. Matovič bude čeliť odolávaniu z funkcie už v stredu o 14. hodine.

Opozícia sa snažila Matoviča odvolať už minulý rok v júni. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 51 poslancov a SaS sa pri hlasovaní zdržala napriek tomu, že exminister hospodárstva Richard Sulík bol už vtedy presvedčený, že Matovič vláde škodí. Vlani za vyslovenie nedôvery hlasovali iba opoziční poslanci. Tento týždeň sa bude Matovičov osud odvíjať aj od toho, ako budú hlasovať nezaradení poslanci.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií totiž predkladá SaS, ktorá ešte pred rokom a štvrť bola v koalícii a Matoviča podržala. Pod návrh strany sa podpísali aj poslanci Hlasu a nezaradení Tomáš Valášek (nezarad. PS) a Miroslav Kollár (nezarad. SPOLU), odídenci zo strany Za ľudí. Dokopy ide o 34 zákonodarcov.

Smer by odvolával aj na Silvestra

Pri otázke odvolávanie financmajstra Matoviča ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová podotkla, že zlatým pravidlom strany Za ľudí je nehlasovať pri odvolávaní ministrov s opozíciou. „Určite to bude vzrušujúce odvolávanie, mňa však mrzí, že sa SaS spojila s Hlasom,“ skonštatovala predsedníčka strany Za ľudí.

Sama by sa na mieste SaS ani pri tejto otázke s Hlasom nespojila. „Je to ich problém, takto sa rozhodli. Obe strany, aj Igor Matovič, aj opozícia, to využijú na teáter,“ priznala. S Matovičom ako s ministrom financií je spokojná. „Rozpočet je v lepšej kondícii ako za vlády Smeru,“ tvrdí.

Matovič na iniciatívu SaS reagoval slovami o spájaní sa s mafiou. Krok liberálov označil za potvrdenie, že SaS sa po voľbách „bez hanby spojí aj so smerákmi“ či s Hlasom. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vidí za postojom SaS snahu o pomstu Matovičovi.

Miniser práce Milan Krajniak (Sme rodina) skonštatoval, že odvolanie člena vlády nepodporia, pretože sú súčasťou vládnej koalície. „Dúfam, že tento politický súboj prebehne v tomto prípade rýchlo,“ podotkol s tým, že parlament by sa mal venovať najmä zákonom na pomoc ľuďom.

Najväčším opozičným klubom disponuje strana Smer, ktorá Matovičovo odvolávanie v parlamente podporí. Predseda strany Robert Fico však za jediné východisko z ústavnej krízy považuje predčasné voľby. Podpredseda Smeru Richard Takáč v nedeľu v relácii V politike na ta3 vyhlásil, že za vyslovenie nedôvery ministrovi financií by hlasovali aj „31. decembra v noci“.

„Vidíme, že určité politické strany nejako spolu fungujú a pani Zemanová (predsedníčka poslaneckého klubu SaS) ani nechcela podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie Matoviča,“ reagoval Takáč na spoluprácu SaS, Hlasu, PS a SPOLU pri zháňaní podpisov.

Ak by teda za Matovičovo odvolanie zdvihol ruku celý Smer a spolu s nimi aj siedmi poslanci extrémistickej ĽS NS a piati z Republiky, vyzbierali by 73 hlasov. Stačili by tri hlasy navyše a Matovič by musel odísť. V tejto chvíli by už parlament vyzeral ako pri rozhodovaní, či parlament pustí obvineného Roberta Fica (Smer) pred súd. Vtedy boli prítomní všetci poslanci a nakoniec rozhodli dva hlasy.

V stredu tak môžu Matovičov osud zvrátiť siedmi nezaradení poslanci, ktorí dokážu predsedu Obyčajných ľudí podržať, ale aj potopiť. Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kuffovci ho zrejme podržia.

Rozhodne sa až pri hlasovaní

Poslanec Kuffa starší sa pre denník N vyjadril, že odvolanie Matoviča nepodporí, pretože také veci sa priateľom nerobia.

Nezaradený poslanec parlamentu a predseda strany Život – národná strana Tomáš Taraba na sociálnej sieti označil vyzbieranie podpisov na odvolanie Matoviča z funkcie ministra financií za skvelú správu. Taraba tiež uviedol, že veľmi rád dodá hlasy na Matovičov koniec, ale musia byť splnené dve Pellegriniho požiadavky, s ktorými súhlasí aj on. A to, že Richard Sulík musí podporiť zákon o zmene ústavy, aby sa mohlo konať referendum, a tiež sa dohodnúť na termíne predčasných volieb.

Iba tak bude podľa Tarabu záruka, že Sulík už nebude mať dôvod vrátiť sa do vlády. „Ak Hlas nevyrokuje od SaS to, čo minulý týždeň verejne deklarovali, potom sa budem pýtať, prečo otočili a chcú Sulíkovi pomáhať s návratom do vlády,“ napísal Taraba s tým, že v tom on SaS pomáhať nebude. Jediné riešenie sú podľa neho predčasné voľby a nie návrat sulíkovcov do opravenej vlády.

Exminister pôdohospodárstva za OĽaNO Ján Mičovský tvrdí, že by bolo nesprávne, keby bol Matovič odvolaný „v súvislosti s tým, čo sa deje v našej krajine, a aby teraz odišiel“. Bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček zase za Matovičom stojí a pýta sa, prečo by mal odísť víťaz volieb.

Aj ďalšia bývalá poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková tvrdí, že ak by aj Matovič odvolaný bol, kľúčové pre ňu je, aby neboli predčasné voľby. Hatráková sa do parlamentu dostala na kandidátke OĽaNO, ale po nezahlasovaní o Ficovom vydaní pred súd ju z klubu vyhodili, sa ešte nerozhodla. „Po odbornej stránke si viem jeho odvolanie predstaviť, ale po politickej je to ešte otázne,“ uviedla Hatráková.

Taký Peter Žiga (nezarad. Hlas) má napríklad s dochádzkou do parlamentu dlho problém. Pred dvoma rokmi NAKA obvinila exministra Žigu z podplácania. Odvtedy sa začal pomenej objavovať na verejnosti či pred kamerami. Aktívny nie je ani ako poslanec parlamentu, no pri vydávaní Fica spravodlivosti sa zjavil. Na odvolanie ministra je teda potrebných 76 hlasov. V parlamente by tak museli byť všetci poslanci, ktorí chcú odvolávať, plus by sa museli pridať minimálne ďalší traja poslanci. A to z doterajších vyjadrení nateraz nevyzerá byť veľmi reálne.