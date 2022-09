Česko dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom

Česká republika z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom.

Opatrenie začne platiť od polnoci zo stredy na štvrtok a bude trvať po nevyhnutne dlhú dobu. Oznámil to v pondelok český premiér Petr Fiala.

„Niekoľkokrát som rokoval so slovenským ministrom vnútra a žiadal som slovenskú stranu, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv, to znamená readmisnú dohodu s Českou republikou,“ priblížil český minister vnútra Vít Rakušan. „Celkom úprimne hovorím, že sme tu tými diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, ako sme čakali,“ dodal minister.

Rakušan o obnovení kontrol už podľa svojich vyjadrení informoval slovenského ministra vnútra Romana Mikulca. „Prechod hranice bude umožnený na určených miestach a samozrejme budú uskutočňované bežné kontroly pri prekračovaní štátnej hranice,“ spresnil Rakušan. Cieľom opatrenia je podľa neho udržať nelegálnu migráciu pod kontrolou.

„To, čo zažívame v tomto roku je bezprecedentná situácia, čo sa ilegálnej migrácie týka,“ povedal Rakušan s tým, že od začiatku roka 2022 zaistila česká polícia na území ČR 11-tisíc nelegálnych migrantov. V spojitosti s tým zaznamenali úrady aj zvýšené aktivity organizovaného zločinu, teda prevádzačov.

Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní. Tento čas chce Česko využiť na „intenzívne rokovanie so slovenskou stranou“, potom bude vláda zhodnocovať, ako s opatrením naloží do budúcnosti.

Podľa českého premiéra je tento krok dôležitý na zaistenie bezpečnosti občanov ČR. Fiala zároveň zdôraznil, že bezpečnostná situácia v krajine je stabilná.