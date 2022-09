Parlament bude rokovať o vyslovení súhlasu s pristúpením Švédska a Fínska do NATO

Návrhom na vyslovenie súhlasu s pristúpením Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky do Severoatlantickej aliancie (NATO) sa dnes budú zaoberať poslanci Národnej rady SR (NR SR). Body sú zaradené hneď na začiatok schôdze o 9:00. Slovensko je jednou z posledných krajín, ktoré ešte neodobrilo vstup severských krajín do NATO.

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa už vyjadril, že to nie je dobrý signál. Oneskorenie spôsobila letná parlamentná prestávka a koaličná kríza. V júli tohto roka vláda odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k vstupu Švédska a Fínska do NATO. Okrem toho však tento vstup musí schváliť i parlament a následne ho prezidentka SR Zuzana Čaputová môže ratifikovať.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v piatok 23. septembra na svojom facebookovom profile uviedol, že ho kontaktoval „opäť raz fínsky minister obrany, kedy už ratifikujeme ich vstup do NATO. Ostalo Turecko, Maďarsko a Slovensko.“ Obe severské krajiny svoju žiadosť odôvodnili zásadnými zmenami v bezpečnostnom prostredí v Európe a potrebami posilniť vlastnú bezpečnosť a obranu po začatí ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022.

Novely energetických zákonov v piatok posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. O novelách by mal parlament v skrátenom legislatívnom konaní definitívne rozhodovať dnes o 14:00. V prípade ich schválenia sa rozšíri koncept stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve na obdobie, keď veľkoobchodná cena elektriny a plynu dosahuje hodnoty, ktoré môžu spôsobiť cenovú nedostupnosť elektriny či plynu pre odberateľov a súčasne môžu viesť k ohrozeniu bezpečnosti štátu, života a zdravia veľkej skupiny odberateľov alebo značným hospodárskym škodám u koncových odberateľov elektriny.

Štát tak bude mať dostatočné legislatívne nástroje, vďaka ktorým bude môcť pružne a efektívne reagovať na prípadný vznik stavu núdze. Po schválení noviel energetických zákonov bude môcť ministerstvo hospodárstva vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu pre domácnosti. Tým môže zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

V skrátenom konaní v druhom čítaní dnes budú poslanci rozhodovať aj o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Novela počíta so zvýšením platov všetkých zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby od 1. januára 2023. Úpravy si pri nezmenenom počte zdravotníkov vyžiadajú 232 miliónov eur v budúcom roku s postupným rastom na 273 miliónov eur v roku 2026. Začínajúci lekár bez praxe si v prípade schválenia novely polepší o 279,15 eur a lekár so špecializáciou a dvadsaťročnou praxou o 421,60 eur. Začínajúca sestra bez praxe bude mať vyšší plat o 202,63 eur, sestra špecialistka s dvadsaťročnou praxou o 388,55 eur. Pri výpočte základných platov sa zvýšia koeficienty a započítajú sa odpracované roky, a to do maximálnej výšky 20 rokov. Novela tiež navrhuje zdravotníkom uznať odpracované roky v zahraničí a časť obdobia stráveného na materskej a rodičovskej dovolenke. Na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky a spolu za všetky deti najviac šesť rokov materskej a rodičovskej dovolenky.