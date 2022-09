Nové platy nepomohli. Lekári v piatok podajú hromadné výpovede

Dnes by sa mali poslanci v skrátenom konaní schváliť vyššie platy pre 25 zdravotníckych profesií. No ani avizované zvyšovanie platov zdravotníkov nezastaví štrajkové snahy Lekárskeho odborového združenia. Nemocniční lekári sú aj naďalej odhodlaní v piatok hromadne podať výpovede. Ministerstvo zdravotníctvo však spochybňuje, že 3,5 tisíc lekárov to skutočne spraví. Už teraz ale situácia naznačuje, že lekárski odborári vyzbierajú dostatok na to, aby ochromili najdôležitejšie nemocnice v celej krajine.