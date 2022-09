Brhelov advokát chce vypočutie Hegera a Žežulku, podľa mailov kajúcnika Suchobu si mali pýtať úplatky

Mandzák hovorí o podozrení z daňových podvodov, obrovské platby a výbery v hotovosti, ale aj podozrenie z manipulácie výpovedí. Niektoré informácie podľa Mandzáka odzneli v TV Markíza a týždenníku Plus 7 dní, ďalšie podať príslušným orgánom.

"Ak štátne orgány veria Michalovi Suchobovi v obvineniach voči môjmu klientovi, mali by jeho slovám veriť aj v obvineniach voči premiérovi Hegerovi a šéfovi finančnej správy Žežulkovi. Preto budeme žiadať o vypočutie obidvoch pánov, nech sa preukáže, či Michal Suchoba hovorí pravdu, alebo klame,“ uviedol Mandzák.

Za škandál považuje advokát aj to, že vyšetrovateľka sa s JUDr. Valkovou vopred dohadovala na jeho výpovedi, čo je podľa Mandzáka v prísnom rozpore s nezávislým a nestranným vyšetrovaním.

„Nebol si v Emirátoch teraz, keby niečo, vyšetrovateľka akože nemá tie tabuľky ani mail, preto to odovzdáš priamo na výsluchu,“ píše advokátka Valková svojmu klientovi Suchobovi. „Podozrenie z manipulácie súdneho procesu a spochybnenie nestrannosti vyplýva aj z toho, že predsedovi senátu JUDr. Hrubalovi sme tieto materiály chceli odovzdať, on si ich však nevyžiadal, čiže nevie posúdiť, čo v nich v skutočnosti je. Na Špecializovaný trestný súd sme sa obrátili s informáciou, že disponujeme súhrnom materiálov, ktoré naznačujú manipuláciu prípravného konania v prípade Mýtnik ešte začiatkom júla. Sú medzi nimi aj informácie o prevodoch na účtoch,“ uviedol Mandzák.

Mandzák za znak nedôveryhodnosti Suchobu považuje aj ďalšie skutočnosti z emailovej komunikácie.

Čítajte viac Premiér aj šéf daniarov odmietajú Ficove tvrdenia o vypaľovaní podnikateľa Suchobu

„Podľa informácií z týždenníka Plus 7 dní dostala Valková od Suchobu za prvých sedem mesiacov svojich služieb honorár 510-tisíc eur. Za to mala údajne nakúpiť pol tony strieborných mincí, a to od firiem, ktoré sú podozrivé z daňových podvodov a prepísané na cudzincov. Veľa týchto platieb malo byť navyše uskutočnených v hotovosti a denné výbery z bankomatov mali byť až vo výške desaťtisíc eur. Firmy, ktoré sa na týchto podozrivých transakciách podieľali, po sebe zanechali daňové dlhy vo výške 416-tisíc eur. Už len čerešničkou na torte je, že jedna z týchto firiem, konkrétne PORT of comp, je zapojená do prípadu Oliva, v ktorom okrem iného ide o daňové podvody s fiktívnymi platinovými mincami s únikom viac než 23 miliónov euro na daniach. Jednou z jeho hlavných postáv je bývalý šéf Tiposu Marek Kaňka, ktorý v minulosti úzko spolupracoval s premiérom Hegerom. Navyše, jednotlivé platby za strieborné mince a výbery hotovosti časovo kopírujú dôležité udalosti vo vyšetrovaní prípadu Mýtnik. Podozrivé obchodné operácie začali v máji, keď sa schyľovalo k spolupráci bývalého prezidenta finančnej správy Imreczeho s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodáva Mandzák, ktorý chce požiadať štátny orgány, aby všetko preverili.

Heger a Žežulka už skôr odmietli, že by od Suchobovej spoločnosti Allexis žiadali úplatok.