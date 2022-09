V rokovacej sále skolaboval poslanec. Odvolávanie Matoviča odložili na utorok

Rokovací deň zvyčajne končí o 19. hodine, no predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ukončil schôdzu o vyše dve hodiny skôr. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca Jána Kerekrétiho (OĽaNO). Poslanci mali vo štvrtok popoludní hlasovať o návrhu na odvolanie lídra OĽaNO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Dostanú sa k nemu však až v utorok 4. októbra.

Aj druhý deň odvolávania ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) bol plný prekvapení. Skôr ako sa poslanci dostali k hlasovaniu o vyslovení dôvery ministrovi financií, schôdzu prerušili a odložili na utorok.

Dôvodom bol zdravotný stav poslanca Jána Kerekrétiho (OĽaNO), ktorý v rokovacej sále Národnej rady skolaboval. Ošetriť ho prišli záchranári, podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) bol pri vedomí a previezli ho do nemocnice. Debaty v pléne však budú pokračovať v piatok od 9. hodiny ráno.

Poslanec Kerekréti za hnutie OĽaNO dostal v pléne epileptický záchvat

Matovič začal druhý deň svojho tretieho odvolávania záverečnou rečou ešte pred 10. hodinou. Vyhlasoval, ako „prehltne horkú pilulku“ a návrat SaS do vlády v prípade jeho odvolania aj napriek svojej vôli podporí. Nakoniec financmajster dokázal v záverečnej reči rozprávať bez prestávky viac ako dve hodiny, za ktoré stihol pourážať všetkých. K exministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) sa každú chvíľu vracal, napríklad aby mu pripomenul, že sa stretával s odsúdeným Marianom Kočnerom. Verejnosť sa však mohla dozvedieť aj iné postrehy. „Po predčasných voľbách bude Armagedon. Spravia z nás guberniu Sovietskeho zväzu, budeme tak ako Čečenci a Fico bude ako Kadyrov,“ strašil Matovič. „Sulík, tak ako Putin, aj on zbrojil a pokúsil sa anektovať stranu Za ľudí,“ pokračoval.

16:50 Hlasovanie o odvolávaní Igora Matoviča odložili na utorok.

Vypočujte si niektoré výroky z mimoriadnej schôdze a komentár diania od politológa Radoslava Štefančíka.

16:40 Podľa informácií dostal poslanec Kerekréti epileptický záchvat.

16:15 V pléne Národnej rady skolaboval poslanec z hnutia OĽaNO Ján Kerekréti. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa poslanec prebral.

Boris Kollár odkladá hlasovanie na utorok. Rozprava bude pokračovať od rána od 9:00.

Foto: Pravda, Martin Martiš sanitka parlament Sanitka pri parlamente. Prišla po poslanca Kerekrétiho.

15:13 73. schôdza parlamentu sa skončila. Parlament bude po prestávke pokračovať v prerušenej 72. schôdzi.

15:07 Viskupič: Protikorupčný boj Igora Matoviča sa často končí s koncom jeho vystúpenia. Matovič podľa neho nepovedal jediný dôvod, prečo by mal zostať ministrom financií.

14:49 Viskupič: Matovič zakázal svojim poslancom sedieť v pléne, vystupovať a dať čo i len jednu faktickú poznámku. „Toto je názorná ukážka spôsobu jeho vládnutia,“ dodal poslanec. Matovič podľa neho nemá úctu k pravde a jeho prejav bol plný napádania a klamstiev.

14:44 Rozprava k odvolávaniu Igora Matovič sa skončila. Zemanová tvrdí, že Matovič za každé svoje pochybenie hľadá chybu v iných. Myslí si, že Matovičove skutky hovoria jasne o tom, kto škodí Slovensku. Tvrdí, že Matovič neprijal akúkoľvek sebareflexiu, „ani za fašistické reči“, Matovič sa podľa nej nechal skorumpovať vlastnou mocou. Myslí si, že ak ho doteraz nezastavil klub OĽaNO ani premiér, musia to urobiť poslanci v parlamente. Vyzvala poslancov, aby sa rozhodli správne a aby zbavili Slovensko človeka, ktorý pošliapava dôveru ľudí v štát.

14:39 Miroslav Kollár: Ak niekto ešte váhal, či je schopný Matovič viesť ministerstvo financií, dnes v tom má jasno. Matovič dourážal úplne všetkých. Útoky, ktoré Matovič dnes predviedol na novinárov ho diskvalifikujú z akejkoľvek verejné funkcie. Robí z novinárov terč a lovnú zver. „Nepatrí do slušnej spoločnosti a medzi slušných ľudí,“ dodal poslanec.

14:38 Sulík: Matovič to dnes „dal na Fidela Castra“. „Vydržal som tu sedieť asi 15 minút a v rámci zachovania duševnej hygieny som sálu opustil.“ Sulík je šťastný, že nemusí sedieť s Matovičom vo vláde. Podľa jeho slov je Matovič zdrojom väčšiny problémov Hegerovej vlády.

14:33 Bittó-Cigániková: Igor, hovoríš o boji s korupciou, ale tvoje poslankyne hlasujú tak, aby nenaštvali Kollára. To, čo predvádzaš je nechutné.

14:31 Podľa poslanca Viskupiča Matovič počas svojho vystúpenia Matovič klamal a jeho autokratické správanie je veľkým nebezpečenstvom pre demokraciu.

14:25 Poslanec Lehotský: Matovičove správanie svedčí o tom, ako rád počúva sám seba, ale len veľmi nerád počúva ostatných. Podľa poslanca Matovič nemá čo robiť v žiadnej exekutívnej funkcii.

12:09 Rokovanie Národnej rady bude pokračovať o 14:15 faktickými poznámkami.

12:03 Skončila sa Matovičova záverečná reč. Pôvodne chcel rozprávať dve minúty. „Parlament je od slova parlé, takže rozprávať by sme sa tu mali, lepši ako sa biť niekde po baroch,“ podotkol. Predseda parlamentu Boris Kollár upozornil Matoviča, že je čas na obed. Matovič chce však dokončiť dve vety. „Povedal som čo som chcel, niečo som povedať nemusel,“ dodal. Poslancovi Šeligovi sa ospravedlnil.

11:40 Matovičova záverečná reč už trvá dve hodiny. Opäť sa vrátil ku kritike novinárov. Tí podľa neho píšu v prospech liberálov. Ich prácu prirovnáva k tomu, ako písali novinári pre Hitlera.

11:31 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) začal kričať po fotografovi Martinovi Baumannovi z TASR. Šéf parlamentu Kollár sa vyhrážal, že zariadi, aby mu vzali akreditáciu na vstup do parlamentu. Obvinil ho, že z parlamentného balkóna fotí stoly politikov. Baumann kontroval, že fotí len poslancov. Smernica parlamentu nezakazuje fotiť poslancov z balkóna, len ich dokumenty na stoloch. Fotograf si následne dohodol stretnutie s predsedom parlamentu.

11:14 Matovič sa pochytil aj s poslancom Za ľudí Jurajom Šeligom. Ten si počas Matovičovej záverečnej reči zastal prezidentku. „Hlasuj za moje odvolanie,“ odkázal Matovič Šeligovi.

11:06 Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer) priblížil, že rokovanie bude pokračovať do 12. hodiny. Hlasovanie o vyslovení dôvery Matovičovi bude až o 17. hodine

11:05 Hlasovanie o odvolaní Matoviča sa ešte nezačalo. Namiesto toho sa spomína kauza Sputnik V, ktorá povalila Matovičovu vládu. Zastáva sa exministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). „V situácii kedy Európska komisia zlyhala pri dodaní vakcín, lebo prichádzali pomenšie ako bolo dohodnuté. V tejto situácii sme vyhoveli túžbe státisícov ľudí, ktorí sa chceli zaočkovať neregistrovanou vakcínou Sputnik V,“ podotkol Matovič. Hovorí o tom, ako Krajčímu „horel dom, lebo nie horšie pre ministra zdravotníctva ako nevedieť dať ľuďom liek po ktorom túžia“.

10:56 Sulík krútiac hlavou opustil rokovaciu sálu.

Matovič zavelil OĽaNO na odchod

Hlasovať o vyslovení dôvery ministrovi Matovičovi by sa malo o päť minút. Matovič však stále reční a opäť Sulíkovi pripomína stretávanie s Kočnerom. „Eurovalom si povalil vládu,“ odkázal Sulíkovi. Ten, sediac oproti Matovičovi, mu odpovedá: „A ty si, čo urobil?“ Matovič, ako aj Sulík v roku 2011 nevyslovili dôveru Radičovej vláde. Expremiérka Iveta Radičová spojila hlasovanie o vyslovení dôvery s navýšením eurovalu. Navýšenie eurovalu však podporilo len 55 poslancov – potrebných bolo 76 hlasov. Najmä Sulík bol proti navýšeniu, to však bolo prijaté o tri dni po páde Radičovej vlády.

10:35 Matovič svoju záverečnú reč znova natiahol na viac ako hodinu. S faktickou poznámkou je prihlásených sedem poslancov. Do pléna vošiel poslanec Radovan Kazda (SaS). Matovič ho obviňuje z toho, že počas núdzového stavu v roku 2020 pretlačil pozmeňovacie návrhy v skrátenom konaní a „okradol Slovensko o 60 miliónov eur“. Matoviča prekvapila Kazdova prítomnosť, pretože si myslel, že v parlamente už nie je.

10:13 Richard Sulík (SaS) vo štvrtok vyhlásil, že Peter Pellegrini (nezarad. Hlas) bol suverénnejší premiér ako Eduard Heger (OĽaNO). „Čo ma mrzí, lebo je to človek, s ktorým mám veľmi dobrý osobný vzťah, s ktorým platia dohody, s ktorým sa dá kultivovane fungovať,“ povedal Sulík o Hegerovi. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) reagovala, že tieto „tvrdenia sú úplne mimo reality“. „Vyhlásiť teraz, že profesionálny Smerák Pellegrini je de facto lepší premiér ako Heger, je popretím všetkého, za čo sme v opozícii bojovali," odkázala šéfovi liberálov.

09:56 Matovič tvrdí, že „prehltne horkú pilulku“ a návrat SaS do vlády v prípade jeho odvolania aj napriek jeho vôli podporí. Sulíka však kritizuje za stretávanie sa s odsúdeným Marianom Kočnerom, či za to, že sa vo svojej strane správa ako diktátor. „Čert v ženskej koži,“ odkázal šéfka zdravotníckeho výboru Jane Bittó Cigánikovej (SaS). Minister Matovič má ako odvolávaný neobmedzený čas na prejav. „V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená,“ píše sa v rokovacom poriadku NR SR.

09:32 Jana Bittó Cigániková (SaS) odmieta, že by včera rokovala s „fašistami od Mazureka“. Zastavila sa vraj pri poslancovi Miroslavovi Urbanovi (nezarad. Republika) kvôli návrhom zdravotníckych zákonov.

Kollár priznal, že v parlamente sa “vrieska furt”

Keď Matovič v stredu dokončil svoju viac ako hodinovú úvodnú reč, poslanci hnutia OĽaNO vstali a nasledovali ho von zo sály. V zapätí sa s faktickou poznámkou ozval odsúdený extrémista Milan Mazurek. Odchádzajúcich poslancov nazval sektou a že „nasledujú svojho vodcu Charlesa Mansona“.

Dlho bol pokoj až kým sa predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) nepochytil s poslancom Tomášom Tarabom (nezarad. Život). Viskupič vyčítal Tarabovi, že v minulosti hlasoval za odvolanie Matoviča, no dnes je na jeho strane. Taraba zmenu svojho postoja nahlas obhajoval predčasnými voľbami.

Parlamentný cirkus nedal exministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) a predsedajúceho Borisa Kollára (Sme rodina) sa spýtal, „či je v poriadku takto tu vrieskať“. „Je, tu všetci tak vrieskajú,“ priznal Kollár.

Poslanec Sulík tiež priznal, že ak mu nevyjde návrat do vlády bez Matoviča, je ochotný podporiť predčasné voľby.

Ak by bol pokus o odvolanie ministra financií Matoviča z funkcie úspešný, bol by vôbec prvým ministrom, ktorého sa opozícii od vzniku Slovenska podarilo odvolať. Len dvakrát v histórii demokratického Slovenska bola vyslovená nedôvera vláde – druhej vláde Vladimíra Mečiara v roku 1994 a vláde Ivety Radičovej v roku 2011. O osude ministra financií a o tom, či sa udrží na stoličke ministra by mali dnes rozhodnúť najmä nezaradení poslanci.

Na svojom odvolávaní však Matovič prítomný nebol, pričom keď bol v opozícii kritizoval, keď to isté robili ministri minulých vlád. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) podotkol, že „sme tu vôbec nemali byť“, pretože poslanci podľa neho nemajú riešiť odvolávanie, ale ceny energií.

Priateľ, vráť sa

V parlamente sa po 14. hodine stretli dvaja politici, ktorí spolu začínali. Exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS) dnes však sedí oproti ministrovi Matovičovi a je na strane tých, ktorí ho odvolávajú. Schôdza pokračovala do 19. hodiny, pričom do rozpravy boli prihlásení Sulík, Peter Pellegrini (nezarad. Hlas) či Milan Mazurek (nezarad. Republika).

„Prečo ste ako strana odborníkov súhlasili s neodbornými nápadmi blázna Matoviča? Ako je to možné, ako ste mohli dovoliť, že neodborné riešenia vláda dva a pol roka prijímala,“ pýtal sa liberálov Matovič a postupne prechádzal body, ktoré liberáli spísali v návrhu na vyslovenie dôvery ministrovi financií. Celkovo spísali päť bodov, v ktorých Matovič našiel viac ako 22 obvinení. Medzi nimi boli spomenuté body ako napríklad ničenie politickej kultúry, znásilňovanie verejných financií či rôzne ústavné a politické dôvody.

Najskôr sa Matoviča zastal premiér Eduard Heger (OĽaNO). Na úvod oslovil poslancov za SaS ako „priateľov“ a spýtal sa, prečo musia dnes poslanci riešiť odvolávanie ministra, keď Slovensko čelí energetickej kríze.

Matovič sa v pléne priznal, že v stredu na rokovaní vlády nedával pozor. Čítal si totiž jednotlivé body, pre ktoré ho chce SaS odvolávať. Podotkol, že niektoré jeho prejavy bývajú emočné, no tentokrát, pri odvolávaní, bude vecný. Následne Zemanovú skritizoval, že návrh na odvolanie pripravila ako „boľševický prokurátor“. Financmajster Matovič nezabudol ani na prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Na Slovensku je 100-tisíc žien vhodnejších na pozíciu prezidenta, ako je Zuzana Čaputová. Tie ženy nebudú kandidovať, lebo nemajú záujem médií a narodili sa ako obyčajné ženy,“ povedal. Svoj čas pri rečníckom pulte venoval aj médiám, ktoré podľa neho proti nemu vedú dvaapolročnú vojnu. SaS podpichol aj obvinením, že v júni 2020 zneužila skrátené legislatívne konanie, keď v podnikateľskom kilečku schválila okrem iného vstup psov do reštaurácií. „Pre vás je prednejší pes v reštaurácii ako dieťa v núdzi,“ vyhlásil Matovič. Rozhnevalo ho to, že na jar nesúhlasili s jeho rodinným balíčkom.

Po skončení svojho príhovoru spoločne s poslancami OĽaNO zo sály odišiel. Líder OĽaNO vysvetlil, že o tomto kroku diskutovali na poslaneckom klube. Chce tak bývalým partnerom z koalície ukázať, v akej spoločnosti sa dobrovoľne ocitli. „Aby ste to osamote mohli precítiť spolu s vašimi novými partnermi v koalícii nenávisti, alebo ako by som to nazval,“ adresoval Matovič liberálom.

Služba verejnosti hračkou

„Z víťaza volieb sa stal člen vlády s najnižšou dôverou verejnosti,“ podotkla Zemanová s tým, že si povinnosti neplní v záujme občanov, porušuje ústavu a zákony. Jeho spôsob vykonávania vládnej moci podľa slov Zemanovej škodí demokratickému právnemu štátu a občianskej spoločnosti. „Nerešpektuje zákonné postupy, obchádza legislatívny proces. Sám to uznáva a dokonca sa na tom zabáva,“ povedala. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová financmajstra v úvodnej reči kritizovala za realizáciu jeho okamžitých nápadov. V prístupe k médiám ho prirovnávala s Robertom Ficom (Smer).

Zopakovala, že Matovič často ignoroval predstaviteľov samospráv a dlhodobo si privlastňoval právo zasahovať aj do iných rezortov. Za rukojemníkov si podľa jej slov vzal učiteľov, zdravotníkov i ťažko zdravotne postihnutých a seniorov. „Nejde o ojedinelé zlyhanie, ale vnútornú charakteristiku jeho prístupu k verejnej moci a nezvládnutiu funkcie,“ spresnila s tým, že dôvody na vyslovenie nedôvery Matovičovi sú ústavné, zákonné, politické, morálne a etické.

„Urobili sme všetko preto, aby premiér a poslanci otvorili oči a uvideli realitu,“ zakončila predsedníčka klubu SaS Zemanová otváraciu reč. Matovič si podľa nej „službu verejnosti zmýlil s hračkou“. Ten jej na záver príhovoru zatlieskal.

Exminister Sulík si vie predstaviť, že by sa do vlády vrátil. „Ak by mal byť Matovič odvolaný, tak pripomenieme premiérovi, že sme pripravení rokovať,“ skonštatoval. Tomášovi Tarabovi odkázal, že mu nevie prisľúbiť predčasné voľby. Tie si dal Taraba ako podmienku pre hlasovanie za odvolanie Matoviča. „Nie som povaľovač vlád, len hovorím nech Matovič odíde. Vláda bude fungovať ďalej,“ spresnil.